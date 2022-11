Čačić: Zašto sam tražio odgodu? Treba nam odmor, a o Europi je sve pokazala reakcija navijača

Nakon ispadanja iz Europe i tri poraza u nizu Dinamo se u potpunosti posvećuje HNL-u, u nedjelju (17.10) u Maksimir stiže Šibenik. "Modri" i dalje drže komotnu prednost u odnosu na pratnju (četiri boda više i utakmica manje od Hajduka, osam ispred Osijeka), ali novi kiks sigurno ne bi dobro sjeo uoči kraja polusezone.

- Završili smo putovanja po Europi, a reakcija navijača pokazala je kakve su nam bile prezentacije, kako su nas ispratili nakon Milana i kako su nas bodrili u Londonu. Prepoznali su da igramo muški, hrabro, da je momčad dala sve od sebe. To što se rezultatski nije poklopilo druga je priča - rekao je trener Ante Čačić i dodao:

- Ne izlazimo frustrirani iz Lige prvaka, nego smo motivirani za domaće utakmice jer želimo potvrditi naslov i pokušati isto i sljedeće sezone u Europi. Kraj je ovog dijela sezone, ali momčad je ozbiljna i učinit ćemo sve da zadovoljimo navijače i u ove dvije utakmice.

Koliko će sad biti lakše pripremati utakmice u ligi kad nema Europe?

- Četiri mjeseca bili smo u engleskom ritmu, sad će biti lakše. Iako, bit će i na proljeće dosta utakmica, imamo Kup i zaostalu utakmicu (Istra, op.a.), ali bit će više prostora za treninge i pripreme za Europu na proljeće.

Hoće li protiv Šibenika i Rijeke šansu dobiti igrači iz drugog plana?

- Nema igrača iz drugog plana, svi su participirali u dosadašnjim utakmicama i svi su na raspolaganju osim Boška Šutala i Dilavera. Neće nam biti jednostavno jer dolazi momčad koja ima velik broj remija, učinit će sve da se vrati kući neporažena. Trener Mario Cvitanović poznaje naše igrače, bio je tu trener i zato ozbiljno shvaćamo utakmicu. Želimo se što prije prilagoditi i otići zadovoljni na pauzu. Uvijek su to tijesne utakmice, oni imaju velik motiv i bore se za svaki bod. Očekujem discipliniranu momčad Šibenika, trebat će nam i mirnoće u nastupu. Sve osim tri boda ne bi nas zadovoljilo - kaže Čačić.

Zašto je Dinamo odgodio osminu finala Kupa protiv četvrtoligaša Splita?

- Na početku sezone govorio sam da ne odgađamo utakmice jer želimo ući u europski ritam, ali sad nemamo taj ritam, sad nam je potreban odmor, dulji tjedan, a imamo sedam potencijalnih reprezentativaca. Sad uoči Svjetskog prvenstva... Puno je bilo i putovanja, utakmica, to je razlog - kaže trener "modrih".

Zahuktalo se na vrhu ljestvice nakon poraza u Osijeku.

- Rekao sam da imamo vjernog pratitelja, klub koji nas tjera da se ne uspavamo, Hajduk. Ali ne treba zanemariti ni Osijek, te tri momčadi vodit će borbu za naslov. Treba nam kontinuirana dinamika osvajanja bodova koju sad imamo. Ovaj poraz u Osijeku neću komentirati jer nisam vidio utakmicu, ne znam ni je li bio gol, ali napravit ćemo da nam to ostane i jedini poraz.

Čačić je postao rekorder po broju utakmica koje je vodio u Dinamu u Ligi prvaka računajući kvalifikacije i grupnu fazu.

- Taj podatak je kompliment, dobar doseg u karijeri, a nisam tu ni 18 mjeseci u dva mandata. Nadam se da neću stati na tome. Igranje na ovoj razini je benefit, to je svima benefit. U takvim utakmicama igrači najbolje osjete što im nedostaje i gdje mogu biti bolji - rekao je trener i za kraj se osvrnuo na navijače:

- Posebno ih želim apostrofirati, ne sjećam se da je momčad ikad imala ovakvu potporu s tribina. To nam je obveza, ne smijemo ih razočarati. Oni su nas i izgurali u tijesnoj završnici da dođemo do naslova. Vjerujem da ćemo do kraja uzeti šest bodova u HNL-u.

