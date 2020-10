Čačićev Pyramids izgubio finale Kupa Konfederacija u Rabatu

<p>Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Ante Čačić</strong>, koji od prosinca 2019. vodi egipatski <strong>Pyramids</strong>, nije uspio osvojiti trofej pobjednika <strong>CAF Kupa konfederacija </strong>nakon što je njegova momčad u finalu igranom u Rabatu na stadionu Prince Moulay Abdallah izgubila od marokanskog <strong>Berkanea </strong>s 0-1.</p><p>Pitanje pobjednika razriješio je pogodak <strong>Issoufoua Daya </strong>u 15. minuti utakmice.</p><p>Marokanski klub je utakmicu završio s igračem manje nakon što je Bakr El Helali isključen u 89. minuti.</p><p>CAF Kup konfederacija je osnovan 2013. godine, a to je drugi po važnosti afrički kup nakon Lige prvaka.</p><p>Čačić je egipatski klub preuzeo u prosincu 2019. godine, a bio je to njegov prvi posao nakon što je u listopadu 2017. napustio kormilo hrvatske reprezentacije.</p><p>Pyramids je osnovan 2008. godine pod imenom "Al Assiouty Sport", a klub je doživio potpunu obnovu kada ga je kupio Saudijac Turki al Sheikh nakon čega je 2018. promijenio ime u Pyramids.</p><p>U srpnju prošle godine kupio je Salem Al Shamsi iz Emirata. Zanimljivo, Pyramids je u svom debitantskom nastupu u Kupu konfederacija stigao do finala.</p>