Cafu je ozbiljan: Izabrao je Hendersona ispred Modrića

Kakva je to samo moć bila. Na desnoj strani Cafu, na lijevoj Roberto Carlos, u vezi Kaka, Ronaldinho, Ze Roberto, u napadu Adriano i Ronaldo. Na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine ispali su od Francuske i to je praktički bio njihov kraj. No, svatko od njih ostavio je neizbrisiv trag u nogometu.

Legendarnog Cafua pamtimo kao jednog od najboljih bekova u povijesti, a vrlo vjerojatno i najboljeg. Nitko mu još nije došao blizu, a pitanje hoće li ikada. No, bez obzira na neosporno znanje, čini se kako Brazilac baš nije u toku s aktualnim nogometnim zbivanjima. Da je, teško bi nešto ovako ispalio.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Cafu je za Uefu najavio utakmicu Real Madrida i Liverpoola, prošlosezonske finaliste Lige prvaka koji će se ovaj put sastati u osmini finala. Na pitanje koga bi radije imao u momčadi. kapetana Liverpoola Jordana Hendersona ili maestra Luku Modrića, Brazilac je iznenada ispalio:

- Hendersona biram!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I ostavio mnoge bez teksta. E sad, boli li Cafua i dalje ono ispadanje Brazila iz četvrtfinala Svjetskog prvenstva od Hrvatske, je li mu Luka nešto zamjerio ili jednostavno voli Hendersonov stil igre i smatra ga boljim igračem, teško je procijeniti. No, njegov izbor iznenadio je mnoge.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Henderson od 2011. godine igre za Redse, godinama je kapetan, osvojio je Ligu prvaka i Premier ligu, nitko ne dvoji u njegove kvalitete, ali izabrati ga ispred najboljeg igrača svijeta iz 2018. godine i jednog od najboljih veznjaka u povijesti koji je osvojio 21 trofej s Realom, između ostaloga i pet Liga prvaka... Pomalo iluzorno, no o ukusima se ne raspravlja, a njegov je očito privrženiji Hendersonu. Također, Thiago mu je bolji veznjak od Tonija Kroosa.

Ovo mu je kombiniranih najboljih 11 Liverpoola i Reala: Courtois, Alexander-Arnold, Militão, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Benzema i Vinícius Junior.

Najčitaniji članci