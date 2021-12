U ožujku 2022. godine bit će točno 10 godina otkako je Damir Mišković preuzeo čelno mjesto u HNK Rijeci. U dekadi uzbuđenja i dobrih rezultata, Riječani su osvojili prvi, povijesni naslov hrvatskog prvaka, osvajali su se Kupovi, redovito su igrali u Europi uz činjenicu da je odrađeno nekoliko sjajnih transfera u inozemstvo.

Kako se jubilej bliži, tako je Mišković posljednji put ove godine sudjelovao u popularnoj radijskoj emisiji 'Pod stijenama Kantride' na Radio Rijeci gdje je u pola sata razgovora govorio o brojnim temama.

Istaknuo je da je iznimno ponosan i zadovoljan postignućem u Rijeci, ovom sezonom također, ali isto tako izrazio veliko nezadovoljstvo popularnom nogometnom stranicom "Transfermarkt" koja se bavi statistikama i tržišnom vrijednošću nogometaša i klubova.

- Da vam budem iskren, mi smo imali diskusiju na tu temu i definitivno smatramo da onaj tko radi Transfermarkt za našu regiju ili Hrvatsku ja vam garantiram da nije prijatelj Rijeke. Tu bih ostao. Nije objektivno. Nije to nikakva teorija urote, to je istina. Uvrijedio sam se, Rijeka sigurno puno više vrijedi nego što je napravljeno. Za mene je to jedan veliki smijeh - prokomentirao je Mišković.

Uistinu, Rijeka je tek peti klub HNL-a po vrijednosti. Čak je i Gorica ispred Riječana... Dinamo vrijedi oko 110 milijuna eura, Hajduk je na 30 milijuna, Osijek na 29, Gorica na 24, a Rijeka tek na 20 milijuna.

Što je, naravno, začuđujuće jer su 'bijeli' godinama u vrhu hrvatskog nogometa, u izgradnju infrastrukture investirali su privatni kapital, ove sezone na posudbi imaju i najboljeg strijelca lige Josipa Drmića te su tradicionalno pravili, za naše pojmove, sjajne transfere u Hrvatsku i inozemstvo.

- Rijeka je jedini klub koji privatnim novcem ne samo da je napravio stadion, već cijeli kompleks gdje i djeca mogu trenirati. Moramo biti ponosni na ovo što imamo. Mislim da je Rijeka napravila puno po putanju infrastrukture - dodao je predsjednik Rijeke.

Mišković je prokomentirao i rad sportskog direktora Roberta Palikuće.

- Ja ću to ocijeniti nakon godinu dana rada. Sigurno da nas je nova energija 'stavila na red' i to je dobro, ali posao sportskog direktora je da dovodi i prodaje igrače tako da ćemo na kraju godine vidjeti je li posao dobro napravljen ili ne. Zasad sve ide odlično i zadovoljan sam. Mi idemo prema naprijed, ali dajmo ljudima vremena da se stabiliziraju i da vide gdje su došli. Bitno je da se nalaze igrači koji žele igrati za Rijeku, koji su dinamični i koji igraju atraktivan nogomet. To nam je cilj.