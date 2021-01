Želim vidjeti da postoji plan i vizija da u idućem razdoblju budemo bolji, da se ne luta stalno s promjenama. Sve bih svoje ambicije i osobne titule zamijenio za osvajanje prvenstva. Želim ostati tu, financije nisu nikakav problem, zaželio je kapetan Hajduka Mijo Caktaš (28) u svojem posljednjem intervjuu uoči Božića.

Navedene želje mu pak predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić nije htio ispuniti, već mu je poručio da o tome može slušati i na Skupštini.

- Pročitao sam Mijinu izjavu da mu novac nije problem, i mogu potvrditi da nismo ni razgovarali o novcu. Tijekom razgovora rekao mi je da želi čuti moju viziju budućnosti kluba, ali, uz dužno poštovanje, on je samo igrač, i o viziji može slušati na Skupštini. Prijelazni rok počinje 18. siječnja i s njim će dalje razgovarati sportski direktor, ali Mijo i njegov manager su mi jasno dali do znanja da rade na transferu. To mi je dovoljno – kazao je nimalo diplomatski Jakobušić, koji je na sličan način već pričao o Caktašu i u prvoj press konferenciji.

Caktaš je u prošle dvije sezone zabio 39 golova u HNL-u i bio uvjerljivo najbolji strijelac 'bilih'. Nije ništa drugačije ni ove sezone. Od Hajdukovih 20 golova u prvenstvu je zabio čak osam i o njegovoj klasi ne treba trošiti riječi. Bio je svijetla Hajdukova točka u tmurnoj polusezoni koja je završena na petom mjestu, vukao je momčad koliko je mogao, ali jasno je da ni on sam ne može pomoći ovakvom Hajduku.

Mijo je na Poljudu u prvom mandatu proveo pet godina pa se opet vratio 2018. godine. Prošao je sve i svašta, promijenio silne trenere i sportske direktore, igrao s brojnim strancima koji su ostali zapamćeni samo kao totalni promašaji i ovaj put je dao jasno do znanja da mu je dosta lutanja. Želi kontinuitet, želi vidjeti koja je vizija predsjednika. A on mu to, pak, nije htio otkriti.

Možda je Jakobušić već prekrižio Caktaša, svjestan kako ga ne može zadržati, no činjenica je da bi ipak trebao s malo više obzira govoriti o trenutno najboljem igraču i kapetanu momčadi. Uostalom, ako je o planovima za budućnost kluba mogao razgovarati s povratnikom Lovrom Kalinićem, nema razloga da sličan razgovor ne obavi i s kapetanom Caktašem. Nadalje, ako već nisu razgovarali o planovima za budućnost kluba i novcu za novi ugovor, o čemu su uopće pričali i zašto su se na koncu i sastajali?

Caktašev aktualni ugovor istječe na ljeto, njegova plaća od 500.000 eura je pretežak uteg za Hajdukovu blagajnu pa mu je klub ponudio ugovor s manjim primanjima. I on je sam nekoliko puta potvrdio kako mu novac nije problem i da želi ostati na Poljudu, no čini se da je njegov odlazak već ovu zimu neizbježan.