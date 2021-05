Nogometaši hrvatske reprezentacije već nekoliko dana vrijedno odrađuju pripreme u Rovinju. "Vatrenima" se priključio i branič Marseillea Duje Ćaleta-Car (24). S nama je podijelio prve dojmove, najavio je Euro i otkrio pozadinu nerealiziranog transfera u Liverpool.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' se u Rovinju pripremaju za Euro

Šibenčanin Ćaleta-Car prije tri godine jedva je upao među 23 igrača za SP u Rusiji, a sad bi trebao biti u prvih 11, ozlijedio se senator Dejan Lovren.

- Pričekajmo još par dana, još je prerano Lovrena otpisivati. Bilo kako bilo, ja sam spreman. Isti hotel, isti uvjeti, a ja bolji, fizički spremniji i odrasliji - rekao je u uvodu stasiti stoper.

'Ćorluka ima kopačke, može uskočiti'

Vedran Ćorluka, bivši hrvatski reprezentativac, a danas pomoćni trener "vatrenih", kazao je da od Ćalete-Cara očekuje da izađe iz sjene.

- Prije tri godine bio sam u RB Salzburgu, sad sam već tri godine u Marseilleu i puno sam napredovao, to je veliki skok, u svim detaljima sam bolji. Svaki put kad dođem u reprezentaciju osjećam se odlično. Ako treba, ja sam tu, spreman sam izaći iz sjene - rekao je Duje pa dodao:

- Je li mi Ćorluka dao kao savjet? Nismo još stigli popričati o tome, ali bit će vremena. Zasad se samo zezamo, ha-ha.

Što ako Lovren ne bude mogao?

- Bio bi to veliki hendikep. Svi znamo kakav je Deki igrač, koliko znači svojom pojavom na terenu. Uz njega smo svi 15-20 posto bolji igrači, pravi je motivator. Treba ga čekati do kraja i nadati se najboljem.

Možda bi Ćorluka mogao uskočiti. Tek se umirovio, izabran je za igrača mjeseca u Rusiji, našalili smo se.

- Što se mene tiče - može! Kopačke ima, spreman je - rekao je dobro raspoloženi Šibenčanin kroz smijeh.

Hrvatska nogometna reprezentacija u natjecanje u grupi D kreće na kultnom Wembleyju protiv jednog od domaćina. Utakmica Engleska - Hrvatska na rasporedu je u nedjelju, 13. lipnja, u 15 sati. Koliko su Englezi opasni, upitali smo hrvatskog stopera.

- Treba se dobro potući s njima, ta prva utakmica je najvažnija. Ako ostvarimo dobar rezultat, poslije će sve ići lakše. Očekivanja? Najvažnije je proći grupu, a dalje ćemo vidjeti. Zašto ne bi opet napravili neki rezultat kao u Rusiji, sve je moguće - rekao je Ćaleta-Car pa nastavio:

- Igrao sam protiv Manchester Cityja ove sezone u Ligi prvaka. Sve su to dobri igrači, ali ništa "vau". Ne lete, nisu nadnaravni. Pa i mi smo dobri! Naći ćemo svi zajedno recept za Engleze.

Hrvatska od SP-a prima više od gola i pol po utakmici. Nedopustivo za top 15 reprezentaciju svijeta.

- Apsolutno. Obrana je ključ svega, ako zadnja linija ne igra dobro, onda ni napadači ne mogu zabiti golova koliko treba. Dosta se toga promijenilo od Rusije. Svako okupljanje novi igrači, nova obrana, teško je to sve uklopiti. Skupimo se dva-tri dana, pa utakmica... Sad imamo pripreme i vjerujem da će zadnja linija izgledati puno bolje na Euru. Meni je svejedno igram li u paru s Vidom ili Lovrenom, obojica su top igrači.

A što s Česima i Škotima?

- Mislim da smo favoriti protiv njih. Škoti su me iznenadili dobrom utakmicom u kvalifikacijama za Euro protiv Srbije. Baš sam pričao s Bornom Barišićem koji igra u Rangersima, oduševili su me duel-igrom, to je njihov stil. Igrat će doma, bit će dodatno napaljeni. Što se Čeha tiče, isto igraju brz, moderan i okomit nogomet. Europsko prvenstvo je zahtjevno natjecanje.

Dotaknuli smo se i pitanja klupske budućnosti hrvatskog stopera. Zimus se pričalo da je već kupio avionsku kartu za Otok, trebao je u Liverpool, ali kombinacija je propala u zadnji trenutak.

- Događalo se to dva dana prije kraja prijelaznog roka, bilo je podne. Nije ostalo puno vremena, zvali su me agenti i kazali mi da Liverpool traži stopera, da me žele. Poslali su Englezi jednu-dvije ponude, s financijske strane je to bilo okej za Marseille. Sutradan smo imali neku utakmicu pa sam nakon nje otišao na razgovor sa sportskim direktorom. Bili su me spremni pustiti, ali morali su prvo pronaći zamjenu - pričao je Ćaleta-Car u dahu pa nastavio:

- Nisu uspjeli, iako su učinili sve. Razočaran sam što nisam otišao u Liverpool, prvih par dana me to baš pogodilo, ne zove te takav klub svaki dan. Tri godine sam već tamo, neka promjena ne bi škodila, ali ako ostanem, nema veze, dobro mi je tamo.

Pratio je svoj bivši klub Šibenik.

- Jesam, skoro svaku utakmicu. Iznenadili su me, igrali su dobar nogomet, okomit, radili su presing. Drago mi je da nisu odmah ispali u 2. HNL. Sad će i ambicije biti veće, dolazit će bolji igrači, klub se diže u svim razinama. Samo neka nastave tako - poručio je za kraj.