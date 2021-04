Poludjele? Ma nismo mi poludjele, samo smo počele dobro igrati rukomet, haha, kaže nam Ćamila Mičijević (26), prva zvijezda hrvatske ženske rukometne reprezentacije.

Da, naše cure nastavljaju briljirati, "kraljice šoka" su u Poreču osvojile pripremni turnir Croatia Cup. I na putu do naslova svladale svjetske prvakinje (Nizozemsku 24-23), pa i bivše svjetske prvakinje (Brazil 24-21). Naravno, prvo ime naše reprezentacije bila je nezaustavljiva Ćamila Mičijević koja je Nizozemkama dala sedam, a Brazilkama šest golova.

- Ma daleko smo mi još od toga da nas se naziva velesilom ženskog rukometa. Odradile smo dobro Europsko prvenstvo, pa sada i jedan turnir poslije njega. Ovo je sport, tu je možda i lako doći do vrha, ali tu se nije lako zadržati. Mi možemo obećati da ćemo se truditi, pokušati i dalje nizati što bolje rezultate - priča nam Ćamila Mičijević, pa nastavlja:

- Nizozemska i Brazil? Izgleda da nam pašu te svjetske prvakinje, haha. Nikad se ne obaziremo protiv koga igramo, samo se držimo svog dogovora i igramo svoju igru. I ništa ne mijenjamo dok god to sve funkcionira. Imamo svoj plan, svoj napad, svoju obranu, sve je za sada super.

Mnogi tvrde kako je ključ cijelog uspjeha ove reprezentacije čudesna atmosfera među curama...

- Ma kod nas ta fantastična atmosfera nikada nije bila upitna, ali mi smo i na posljednja tri europska prvenstva imali dobru atmosferu, pa smo bile zadnje. Sada nam se sve poklopilo, ključne igračice su potpuno sazrele po svojim klubovima, imamo više tog reprezentativnog iskustva, sve to je ključ našeg uspjeha. I sve to nam donosi rezultat.

OK, sada su s vama u reprezentaciji bile i neke nove cure, slušaju li one vas starije?

- Valeee, pita me novinar je'l nas slušaju ove nove cure, što da mu kažem? - obratila se Ćamila svojoj suigračici i prijateljici Valentini Blažević, pa sa smiješkom nastavila:

- Ma kod nas se nikome nije teško uklopiti, svaku novu igračicu prihvatimo na najbolji način i svaka je cura dobrodošla u ovu reprezentaciju. Baš na svaku igračicu gledamo kao na nekoga tko je izabran da nam ovdje pomogne, da nas učini još jačima. I svaka nam je cura koja da sve od sebe i ispuni sve zahtjeve, od velike pomoći.

Je li vam nedostajalo to reprezentativno druženje?

- Joj, to nam uvijek fali. Pa ja bih cijelu godinu voljela igrati s ovom ekipom, to su mi najbolje prijateljice, a nažalost tijekom godine se nemamo prilike toliko često družiti. Mi svaki put odbrojavamo dane do sljedećeg reprezentativnog okupljanja, to su nam prilike da se družimo i zajedno uživamo. Evo, sljedeće okupljanje nam je tek u rujnu ili listopadu, pa tko će to izdržati?

Na Europskom prvenstvu u Norveškoj zbog cijele situacije oko korone niste smjele napuštati hotel, u Poreču ste ipak uspjele popiti koju kavu na suncu...

- Ne mogu reći da nam je na Euru bilo loše, nismo uopće razmišljale o tome, već se prilagodile toj situaciji. I malo smo više pazile na sebe nego inače. Većina nas igra u država koje su zatvorene "lockdownom", pa nam je veliki užitak bio popiti u Poreču kavicu na suncu.

A jeste li i u Poreču snimale već legendarnu emisiju "Kod Ćamile na fotelji"?

- Haha, nismo. Ma ne želim samo tako forsirati tu priču, bolje da se svi skupa opet malo zaželimo toga.

U reprezentaciju se vratila golmanica, pa i kapetanica Ivana Kapitanović koja je tijekom ovog okupljanja imala ulogu produženog člana stručnog stožera...

- U stručnom stožeru su bile samo žene, pa smo onda i Ivani tu dali ulogu, ali i ona zna da je već sljedećeg puta svi želimo vidjeti na golu. Ma mi se jako cijenimo, respektiramo i poštujemo, pa smo ju i slušale.

Vi i dalje svojim igrama ne dopuštate medijima da hrvatska ženska rukometna reprezentacija padne u zaborav...

- Haha, mi smo obećale samo jedno, a to je da nećemo prestati šokirati. E sada, hoće li to u budućnosti biti na pozitivan ili negativan način vidjet ćemo, ali ne odustajemo od šokiranja. Neki ljudi i dalje ne vjeruju u našu kvalitetu, sve ove rezultate pripisuju slučajnosti, još uvijek znamo čuti kako nas suparnici ne shvaćaju ozbiljno. Ne znam koliko medalja trebamo osvojiti da nas počnu shvaćati ozbiljno - završila je Ćamila Mičijević.