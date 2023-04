VIDEO Navijači ga zovu: Kakve su šanse da Messi dođe u Barcu?

Navijači Barcelone u ponedjeljak su ponovno zazivali povratak Lea Messija (35), međutim koliko je realan njegov povratak u Španjolsku?

U kontaktu s Barcom

Katalonci igraju na kartu emocije, to im je jedino preostalo, jer novca nemaju... S druge strane, Argentinac ima na stolu ponudu saudijskog Al-Hilala težu od 400 milijuna eura po sezoni.

- U kontaktu smo s Messijem. On zna koliko ga cijenimo i koliko bismo voljeli da se vrati u Barcelonu. Bio sam uključen u pregovore prije dvije godine i sjećam se koliko ga je bilo teško pustiti. Messi sigurno voli Barcu i grad - kazao je nedavno dopredsjednik Barcelone Rafa Yuste, koji je tako prvi put službeno potvrdio da su Katalonci u kontaktu s odbjeglom zvijezdom.

A to je glazba za uši svakog navijača Barcelone, ono što svaki od njih želi čuti.

Odlazi stopama rivala?

Riječi trenera Xavija, bivšeg Messijevog suigrača, također daju veliku dozu optimizma.

- Pričam puno s Leom, a to je tema naših razgovora. Nadam se da ćemo ga vidjeti ponovno u Barceloni. To je klub njegova života, to je jasno. Vidjet ćemo.

Osvajanjem Svjetskog prvenstva u Katru, za mnoge je prestala debata tko je veći nogometaš - Messi ili Cristiano Ronaldo. Argentinac sad može ponovno pokazati da je drugačiji ili otići stopama vječitog rivala.

Treća opcija je ostanak u PSG-u, ali je u ovome trenutku ona najmanje izgledna...

