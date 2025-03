Cannavaro se uči na - prvaku!? Uprava i dalje šuti, a Dinamo gubi obraz i ostaje bez trofeja...

Dinamo luta, "modri" su svakim danom sve dalje od obrane naslova prvaka. Ništa još nije gotovo, ništa nije odlučeno, ali Zagrepčani i dalje izgledaju kao da nemaju snage preokrenuti ovu situaciju. Dinamo pod vodstvom Fabija Cannavara ne izgleda dobro, daleko je to od očekivanja brojnih navijača. I pitanje je može li Talijan ovu situaciju okrenuti u svoju korist.

Uostalom, ako u izravnim dvobojima s direktnim suparnicima za naslov (Rijeka i Hajduk) imate tri po tri remija i poraza (uz gol razliku 3-9) čemu se uopće možete nadati? Točnije, imate li više uopće pravo razmišljati o naslovu? Cannavaro luta svojim nogometnim idejama, taktičkim postavkama, pa Dinamo danas nema prepoznatljivu igru, standardnu početnu postavu... baš ništa.

Naravno, nije fer danas kompletnu krivicu za neuspješnu sezonu svaljivati na leđa talijanskog trenera, to ne želimo ni raditi, ali Cannavaro je na zimu doveden kako bi "spasio prvenstvo", ali u tom smjeru nema nikakvih pomaka. Dinamo je ostao bez polufinala Kupa, borba za naslov polako im bježi iz ruku. No još više od loših rezultata je potpuna nemoć hrvatskog prvaka.

Cannavaro jako loše vodi utakmice

Dinamov trener poslije svake utakmice odgovornost za loše rezultate preuzima na sebe. OK, pošteno. Cannavaro tako preuzima odgovornost i za isključenje Kange na Rujevici, Ristovskog protiv Hajduka, pa i naivan gol koji je Dinamo primio u Kupu protiv Osijeka. Sve OK, ali još veći je problem što s klupe prečesto izostaju njegove reakcije.

Kanga je protiv Rijeke pocrvenio u 38. minuti, a Dinamo je do poluvremena dobio još dva gola!? Tu je izostala reakcija trenera, taktički potez kojim bi momčad "preživjela" do poluvremena, pa se na odmoru pregrupirala. Baš kao i u nedjelju. Svi su osjetili kako Ristovskom prijeti isključenje, kako pleše drugog žutog kartona, ali Cannavaro opet nije reagirao. I Dinamo je ostao s 10 igrača.

Opet, veliko je pitanje i kakva je komunikacija između stručnog stožera Dinama tijekom utakmica. Tako smo i protiv Osijeka svjedočili zanimljivoj situaciji. Pjaca se ozlijedio, klupa je reagirala, pa su s klupe umjesto Belcara i Franjića ušli Hoxha i Ristovski. Tako nije promijenjen ozlijeđen Pjaca (izašao koju minutu kasnije), a onda se svi na klupi čude zašto je izašao Franjić. Nedopustivo.

Ubacivanje lopti u teren je - sramotno

Dinamo je kroz povijest vodio brojne bitke, često gubio i razočarao svoje navijače, ali uvijek se držao poput gospodskog kluba. To je povijest, to je tradicija, to je jednostavno u Dinamovom DNK. A onda smo u sudačkoj nadoknadi velikog derbija doživjeli nevjerojatne scene, dinamovci su s klupe bacali lopte u teren kako bi prekidali napade Hajduka, kako bi zadržali 2-2. E, to boli Dinamove navijače.

Zagrepčani takve stvari, na svom travnjaku pred svojim navijačima, nisu radili ni protiv Arsenala, Chelseaja ili Milana. Pa ni u povijesnoj pobjedi protiv Tottenhama. Dečki, to se u Dinamu ne radi! Nikada. Brojne navijače, pa i neke legende kluba, ta scena boli i više od same prezentacije "modrih", više i od neuspješnog rezultata.

Splićani na kraju nezadovoljniji rezultatom

Da se ne lažemo, Dinamo u derbiju nije pokazao ništa. Niti su "modri" kako to kaže Fabio Cannavaro kontrolirali igru, niti su bili opasni. Splićani su prvu ozbiljnu priliku imali već nakon pola minute, samo u prvom dijelu nekoliko puta opasno zaprijetili, Nevistić je sjajnom reakcijom zaustavio zicer Šege. A Dinamo? Slabo.

Na kraju za punim plijenom mogu žaliti samo gosti. I to je još jedan podatak koji brine dinamovce. Dinamo svaki derbi napušta pognute glave, od devet derbija ove sezone pobijedili su tek jednom (Osijek vani pod Jakirovićem). A i i u nekim domaćim remijima (Rijeka 0-0, Hajduk 1-1), gosti su bili puno bliži konačnom trijumfu.

U Dinamo se i dalje nitko ne oglašava, u Maksimiru ne vide kao da je vrijeme za krizno upravljanje klubom. Odgovorni šute, nitko ne povlači drastične poteze, članovima izvršnog odbora je vjerojatno jasno kako su ove sezone toliko puta pogriješili, pa ni sami više ne znaju što napraviti. A Dinamo tone. I sad im slijedi Koprivnica. Gdje neće biti Ademija, Ristovskog, Galešića..., vjerojatno ni Mišića i Petkovića. Bit će zanimljivo.