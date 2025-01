Cannavaro: Stojković ne bi trebao samo trčati, mora naučiti čitati igru. A Baturina je odličan

Naravno da vjerujem u Dinamo, inače bih bio s obitelji na odmoru, rekao je novi trener "modrih", Fabio Cannavaro (51), koji je povodom kraja zimskih priprema dao intervju za klupsku stranicu. Talijan je otkrio dojmove nakon pripremnog perioda u kojem je upoznao momčad i pripremio ih za nastavak sezone.

Dinamo već idući tjedan (22. siječnja) igra sedmo kolo Lige prvaka s Arsenalom.

- Kad idete na takav stadion kakav je u Londonu i igrate protiv takvog suparnika, znate da vas u 99 posto slučajeva čeka teška utakmica. Ali mi nemamo što izgubiti. Trebamo uživati u utakmici, biti fokusirani na naš plan. Moramo pokušati zakomplicirati Arsenalu i dat ćemo sve od sebe jer to je jedino što možemo. U nogometu sam od svoje osme godine, volim ovakve utakmice, to je dio mog života.

Cannavaro ističe kako u kratkom vremenu nije mogao posve primijeniti svoje ideje.

- Odradili smo puno treninga i puno drugih stvari. Naravno da imam puno ideja o nogometu, o ideji igre, ali ne možemo sve uskladiti u tako kratkom roku. Treba nam vremena, ali idemo korak po korak, pokušavamo činiti pomake, kako individualno tako i momčadski. Sretan sam jer sam u ova dva tjedna vidio da dečki žele učiti, napredovati i naporno raditi. A to je iznimno bitno. Ako nisi agresivan, energičan i hrabar na treninzima, nećeš biti ni na utakmici. Sve u svemu, veseli me pristup i stav igrača – rekao je.

Objasnio je svoju nogometnu viziju.

. Naravno da je fizička sprema bitna jer smo imali dosta problema s ozljedama i velikim naporima u gustom rasporedu u prvom dijelu sezone. Želim da budemo agresivniji, da više igramo prema naprijed i da ispunjavamo svoje zadatke na terenu, i s loptom, ali i bez nje. U tom dijelu možemo napredovati samo uz svakodnevni naporni rad. Dali smo igračima tri opcije kako želimo da igraju, dakle s loptom i bez nje. Radit ćemo na tome. Ponavljam, nije lako, ali srećom, u ovih smo 10 dana u Antalyji jako dobro radili, a i vidim po utakmicama i treninzima da su igrači prihvatili ideju igre kakvu želimo provesti, da im se sviđa taj način i to me svakako veseli.

Cannavaro je posljedni obrambeni igrač koji je osvojio Zlatnu loptu. Teško prihvaća kada njegova momčad primi gol.

- Da budem iskren, stvarno mi jako teško padaju situacije u kojima primamo golove, pogotovo zato što sam bio obrambeni igrač. Tu se moramo znatno popraviti jer znam da prema naprijed posjedujemo dovoljno momčadske i individualne kvalitete da ispunimo naše planove i postižemo pogotke, u to sam sto posto siguran. Ne želim da primamo puno golova, za mene je to ključno u nogometu. To bi trebalo biti bitno i igračima. Usporedio bih to i sa životnim situacijama, kao kad, primjerice, želite zaštititi majku ili kad trebate zatvoriti vrata da vam netko ne provali u kuću.

Posebno je komentirao tandem Martin Baturina - Luka Stojković, ali dodaje kako potonji mora popraviti čitanje igre.

- To su sve odlični igrači. Dovoljno su pametni da shvate da igrač ne može ići stalno gore-dolje, već mora imati neku stabilnost. Luka je igrač s ogromnom energijom, ali mora shvatiti da treba čitati situaciju u igri, a ne samo trčati. Mora shvatiti da nekad trebaš pomoć, nekad trebaš tražiti dubinu, nekad ulaziti iza linija. Jednostavno, mora čitati igru i uvjeren sam da može još puno napredovati. Bati je talent. Neki kažu da je ležeran i da ponekad ne uživa u nogometu, ali ono što sam ja vidio do sada... Znate, mi trebamo takvog igrača. Ponekad "desetke" u nogometu nerado trče i nerado pomažu u obrani, ali Martin mi je pokazao odličan pristup, odlično razmišljanje i jako sam sretan s njim.

Talijanov prioritet je stabilizacija momčadi u HNL-u.

- To moramo napraviti i zbog povijesti kluba i zbog kvalitete igrača. Trenutačno nismo najbolja momčad u Hrvatskoj jer nismo na prvom mjestu, ali dat ćemo sve od sebe da ispunimo naše ciljeve. Sto posto sam siguran da navijači, klub i igrači nisu sretni. Ono što moramo napraviti je da oni budu sretni i zadovoljni. Moramo raditi naporno jer nemamo pravo na pogrešku do kraja sezone. Slijedi nam intenzivno razdoblje i moramo dati sve od sebe, i na terenu i izvan njega. Čak i kad su sa svojim obiteljima, igrači moraju zadržati fokus na naš glavni cilj.