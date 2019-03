Capello: Postoje tri genijalca, ali Ronaldo nije među njima...

Tri gola kojima je Cristiano Ronaldo slomio i tako čvrstu kost kao što je Simeoneov Atletico Madrid aktualizirali su sve Cristianove rekorde i tradicionalnu debatu 'Messi ili Cristiano'?

Foto: MASSIMO PINCA

Za glasovitog talijanskog mrguda Fabija Capella, trenera velikog Milana u kojem su šefovali veliki Zvone Boban, Beppe Baresi, Paolo Maldini i ostale 'ikone', nikave tu debate, ni dileme, ni nedoumice nema:

- Messi je genij, C.Ronaldo nije. To je razlika koja ih razdvaja i koja Messija čini boljim - konstatira Capello pa pojašnjava:

- Cristiano je veliki šampion, vrhunski nogometaš, on svoje momčadi vodi do trofeja, ali: nije među najvećima. Nije genij. Na sceni smo dosad vidjeli i(li) još uvijek gledamo tri nogometna genija, a to su: Diego Maradona, Pele i Leo Messi. Messijev nogomet nudi više od Ronaldovog - misli Talijan.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Capello je dodao:

- Messija sam prvi put vidio kad je imao 16 godina i bio sam zapanjen. On je već tada na terenu s loptom radio ono što radi i danas. Zato što je genijalac. Cristiano je postao nogometni šampion, ali nije nogometni genij. Maradona, Pele i Messi jesu - zaključio je talijanski stručnjak.