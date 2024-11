Carević: Fali nam mu*a! Đalović nagradio igrače: Bit će slobodni

Da bi bio prvak moraš imati i sreće. To je pravilo koje vrijedi oduvijek, čak i kada je neka momčad u prvenstvu uvjerljivo iznad ostalih. U HNL-u to nije slučaj i ove sezone su vodeći prilično izjednačeni pa je svakome sreće potrebno koliko god je moguće. Ona je pomazila Rijeku koja je u 15. kolu HNL-a s minimalnih 1-0 srušila Goricu i privremeno preuzela vrh, no ključna stvar u cijeloj priči je da su Riječani od 11. minute igrali s igračem manje.

Već na samom startu Lindon Selahi zaradio je isključenje, a dojam je da Gorica ne bi zabila da se igrala još jedna utakmica od 90 minuta. No, Rijeka je i to je jedino bitno Radomiru Đaloviću.

- Sve čestitke pripadaju mojim momcima. Vidjeli ste sve sami, cijelu utakmicu odigrali smo s igračem manje, ali uz ovakve navijače, koji su cijelo vrijeme bili uz nas i koji su nam na kraju dali taj zadnji atom snage da zabijemo taj gol… Iskreno, ne znam što bih rekao. Moja momčad pokazala je koliko je moćna, mentalno također, a nakon svega što smo vidjeli nemam što reći nego da im skidam kapu - rekao je riječki strateg.

'Prvo mjesto? Moji igrači su to zaslužili'

- Iz tjedna u tjedan ponavljam kako su dobri moji igrači, kakav karakter imaju i koliko se trude na svakom treningu i utakmici. Ovo je velika potvrda. Dali smo im dva dana slobodno, a od utorka moramo potisnuti ovu pobjedu i pripremati se za Šibenik jer je to za nas utakmica polusezone. Rijeka će prenoćiti na prvom mjestu? To su moji igrači i zaslužili - dodao je.

Rijeka idući susret igra protiv Šibenika.

- Vidjeli ste i sami da je liga jaka i izjednačena, nikoga ne možete lagano pobijediti. Šibenik je kvalitetan, teren neće biti u dobrom stanju što nam ne odgovara, ali sad ćemo razmišljati samo o ovoj utakmici, što bolje se pripremiti i odigrati najbolje moguće.

Carević razočaran

Trener Gorice Mario Carević nije mogao biti zadovoljan jer njegova momčad imala je igrača više cijeli susret.

- Kad izgubiš na ovaj način, s igračem više, to je za mene nedopustivo. Znam da je Rijeka na drugoj strani, ali imam osjećaj da smo se nakon crvenog kartona preplašili. Imali smo blokadu kad smo trebali pokazati više odgovornosti. S nekoliko kornera i krivih dodavanja mi smo Rijeku vratili u život. Dobili su momentum, a onda su i bili opasniji iako su imali igrača više. Mislim da smo kontrolirali igru, imali smo neku dominaciju, ali naša dodavanja, i to na ovako brzom terenu, su bila toliko spora da ja to ne mogu prihvatiti. S igračem više nismo kreirali ništa, nismo bili opasni. Na trenutke bi bilo OK, na trenutke bi bili interesantni, ali kad se podvuče crta... Fali nam m*da i preuzimanja odgovornosti. Moramo znati gdje smo, nama bi i bod bio dobar, ali što je tu je. Previše poklanjamo i moramo se promijeniti, moramo igrati drugačije.