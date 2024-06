Carević: Komak i ja smo tijekom sezone imali konflikte. Uopće me ne zanima što ima za reći

Iduće sezone u HNL-u će ponovno igrati Šibenik. Šibenčani se u elitu vraćaju nakon svega jedne sezone i to poslije velike pobjede u izravnom dvoboju za promociju u HNL protiv Zrinskog. Momčad Marija Carevića slavila je 2-0 na teškom gostovanju u Gradskom vrtu te u drami posljednjeg kola Prve nogometne lige izborila promociju u najviši rang hrvatskog nogometa.

- Presretan sam, zasluženo smo osvojili, imali smo 14 pobjeda u nizu. Čestitam i Zrinskom, mentalno jaka ekipa, puno puta su se vraćali. Kad pobjeđuješ u zadnjim minutama, to ne može biti slučajno. Imali smo problema, kao i svaki klub, ali na ove momke moram biti ponosan. Imali smo imperativ pobjede, pritisak je bio velik, a oni su se pokazali izvrsnima. Čestitam im! Taj pritisak nas nije poremetio, možda nas je čak i učinio jačima. Možda nas je i Zrinski malo pomogao, motivirao nas je jer smo morali pobijediti u svakoj utakmici. Uspjeli smo i ponosan sam. Mislim da su ovi momci to zaslužili, a navijači su to prepoznali i došli u velikom broju. To nije put od 100 km, to je dug put i želim im sretan povratak nazad. Zajedno ćemo to proslaviti. Ne želim ni znati što se sprema u Šibeniku, ali ovi momci su zaslužili proslavu - rekao je Carević.

Predsjednik Zrinskog Ivan Komak osuo je paljbu po HNS-u i nakon utakmice najavio da će ići protiv suca Frana Jovića jer smatra da su njegove odluke išle na štetu kluba iz Jurjevca.

- Ne zanima me što kaže Komak. Ne da mi se to komentirati. Točno je da smo imali konflikte cijele sezone, ali vratite se u povijest i vidjet ćete tko je prvi provocirao izjavama. Ovo je veliki dan za mene, momke i klub. Želim uživati u trenutku, a ne komentirati sve stvari - dodao je Carević pa razjasnio zašto Šibenik dobiva puno penala:

- Velik broj dosuđenih penala imamo zato što u prosjeku imamo preko 20 udaraca na gol, igramo napadački nogomet i često ulazimo u šesnaesterac. Što se tiče današnjeg penala, mislim da nema spora. Nije bilo planski da se povučemo nakon igrača više, ja kad kažem da idemo na drugi gol, zaista tako mislim. To je bilo podsvjesno, imaš 1-0, velik je ulog i nesvjesno se povučeš.

Trener Zrinskog Igor Budiša imao je za čime žaliti. Domaći teren, mnoštvo domaćih navijača, a Zrinski je propustio uću u prvu ligu.

- Utakmica je bila uzbudljiva, nemam što zamjeriti svojim igračima, dali smo sve što smo imali. Protivnik je bio jako dobar. Pred ovakvim auditorijem emocije su bile jake, malo su nas i ponijele. Je li bio penal ili nije, nebitno. Crveni karton nas je iscrpio. Oni su se povukli i bilo ih je jako teško probiti. Napravili su prave izmjene u pravo vrijeme. Žao mi je mojih igrača i njihovih obitelji, ali čestitke protivnicima. Ljudi su htjeli spektakl, ja mislim da smo im to pružili. Ja bih volio da se to nastavi. Cijeloj osječkoj javnosti i njihovim obitelji hvala što su nas pratili cijelu sezonu i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Bilo je i suza, to je sastavni dio nogometa, idemo dalje. Kapa do poda mojim igračima, ali i protivnicima - poručio je trener Igor Budiša i dodao:

- Ne želim komentirati predsjednikove izjave. Vidio sam da je moja ekipa dala sve od sebe, mogu im samo čestitati, čestitke i protivnicima i to je to, život ide dalje. Dali smo sve od sebe pred ovoliko ljudi u našem gradu. Ne mogu vam reći ostajem li u Zrinskom, vidjet ćemo uskoro.