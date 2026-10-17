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Carević nakon isključenja: 'Ljut sam i ne prihvaćam neke stvari'

Piše Jakov Drobnjak,
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Carević nakon isključenja: 'Ljut sam i ne prihvaćam neke stvari'
Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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OSIJEK - GORICA 1-1 Čestitao bih svojim igračima na odličnoj utakmici, došli smo s gardom pobijediti iako smo posljednji, rekao je kratko Mario Carević nakon utakmice

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Osijek i Gorica odigrali su 1-1 na Opus Areni, a trener gostiju Mario Carević zaradio je crveni karton. Poludio je nakon što je njegovoj momčadi poništen gol pa ga je sudac isključio. Nakon utakmice nije bio previše raspoložen za izjave, ali se osvrnuo na susret.

- Čestitao bih svojim igračima na odličnoj utakmici, došli smo s gardom pobijediti iako smo posljednji. Ne želim ništa komentirati jer sam ljut, razočaran i ne prihvaćam neke stvari. Nemojte se ljutiti, ali ne bih ništa više rekao - rekao je Carević.

Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Utakmicu je komentirao i trener Osijeka, Federico Bessone.

- Vidio sam dvije različite utakmice, u prvom poluvremenu nismo imali energije i kasnili smo u duele i zbog toga sam razočaran. Rekao sam igračima, ako ne igramo 100 posto izgubit ćemo od svakoga... Rekao sam igračima da večeras pogledaju utakmicu, a sutra ćemo sjesti i zajednički je analizirati. Ova momčad je u tranziciji, moramo se popraviti, a to ćemo s vremenom i učiniti - rekao je strateg domaćih.

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