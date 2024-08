Carević uoči Dinama: Ni materi ne bih popustio. Idemo tamo pokušati 'uštipnuti' nešto...

Nakon prva dva kola HNL-a, jedini klubovi sa stopostotnim učinkom su Dinamo i - Šibenik! Povratak iz snova je to za Šibenčane u prvoligaško društvo i malo tko je mogao i pomisliti da će samo oni na početku sezone pratiti 'modre' na vrhu. U prvom kolu šokirali su Osječane pa potom srušili Slaven Belupo, a u petak u 3. kolu gostuju baš kod Dinama. Utakmicu je najavio trener Mario Carević.

- Imamo maksimalni respekt prema Dinamu. Ne treba trošiti riječi o toj momčadi, pogotovo kako izgledaju u ovoj sezoni. Odlični su, imaju ogroman roster prepun kvalitetnih igrača. Neću ništa novo reći, ako kažem da nas čeka jedna jako teška utakmica u kojoj ćemo morati patiti u defenzivi. Međutim, ja vjerujem u svoje momke i mislim da možemo iznenaditi. Kao sportaš se nikada u životu ne želim niti ću se predati - rekao je trener Šibenika pa nastavio:

- Rekli smo kako smo u izgradnji momčadi koja ima samopouzdanje, koja ima pobjednički mentalitet. Bit će teško, oni su izraziti favoriti, ali i mi se imamo pravo nadati.

Unatoč tome što idete na možda najteže gostovanje, imate dvije pobjede u nizu, a nam tom pozitivnom valu lakše je igrati.

- Sigurno da je lakše s tom bodovnom zalihom. Ipak, to ne treba potencirati, da smo prvi ili drugi, tek su dva kola prošla. Mi nismo u situaciji da možemo maštati o velikim stvarima, moramo biti skromni i svjesni situacije u kojoj jesmo. Ponavljam, moramo se kompletirati da možemo izdržati tu utrku do polusezone. Jako sam sretan i zadovoljan s tih šest bodova, vidjeli ste koliko je i bogatijima od nas teško osvajati bodove. Lakše je pripremati utakmicu kada imaš šest bodova, ali to nas neće poljuljati jer smo svjesni stvari koje nisu dobre.

Šibenik: HNK Šibenik protiv NK Slaven Belupo u 2. kolu Prve HNL | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Idemo tamo odigrati utakmicu, uživati u nogometu, ovo će momcima biti nagrada za dobre igre. imaju se priliku prezentirati na Maksimiru u najboljem mogućem svijetlu. Pokušat ćemo 'uštipnuti' nekakav rezultat, ali tu se najviše pita Dinamo, u ovom su trenutku bolji i kvalitetniji.

Hoće li ova utakmica biti slična onoj u Osijeku i možemo li očekivati neke promjene u sastavu?

- Vjerojatno će ih biti, odlučit ćemo danas što i kako. Sigurno će biti slična utakmica kao i u Osijeku, ali nadam se kako ćemo biti malo poduzetniji. Sigurno će Dinamo dominirati jer imaju profil igrača takav kakav imaju, neizbježno je da ćemo se veći dio utakmice braniti. Međutim, imamo plan da ponekad izlazimo u kontranapade i visoki pressing te da ih tako pokušamo iznenaditi.

Odmarate li nekoga možda za utakmicu s Lokomotivom?

- Ma kakvo odmaranje. Rekao sam u prvoj utakmici da ne bih ni materi popustio. Ako gradimo ekipu, pobjednički mentalitet i vjeru u rezultat, nema odmaranja. Kakvo odmaranje, idemo gore nadati se napraviti rezultat.

Šibenik: HNK Šibenik protiv NK Slaven Belupo u 2. kolu Prve HNL | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jesu li igrači koji su nam se kasnije priključili fizički spremni?

- Sigurno. Utakmice su najbolja prilika za podizanje fizičke spreme, to je jedino mjerilo. Dizat ćemo se iz utakmice u utakmicu. Neki pojedinci već su na vrhunskom nivou, neki malo manje. Tu ja trebam biti strpljiv i oprezan.

Nedostaje li vam jedan klasni veznjak?

- Vjerojatno ćemo dovesti još jednog veznjaka. Nama, iskreno, nedostaje Pozo. To je igrač koji daje stabilnost, koji ubrza igru kada treba, uspori ju kada treba. Oni koji su ušli na njegovu poziciju igrali su kvalitetno, ali ne treba stati na tome, već korigirati stvari koje su bile manje dobre.

Hoće li taj transfer biti skoro?

- Ne znam, to je pitanje za sportskog direktora. Kad komuniciram s njim, ja izrazim želju, a na njima je da nađu konkretno ime. Treba nam i jedan lijevi bek - zaključio je Carević.