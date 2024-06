Carevićevi mangupi vraćaju se u elitu: Neće biti kao Rudeš

VIDEO BORBE Stručnjaci o Hrgovićevoj borbi: 'Hrvat je lijen i nespreman, jel on preskočio teretanu ili što?!' Zanimljivo je bilo gledati meč preko komentara stručnjaka koji su ga prenosili uživo uz ring. To su ljudi s višegodišnjim iskustvom u boksu, a Filip ih je na startu oduševio. No oduševljenje se pretvorilo u nevjericu