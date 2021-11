Imat će gotovo pola godine na raspolaganju Rusi za analizu kako su i zašto izgubili na Poljudu i ostali bez izravnog plasmana na SP, ali neka njima njihovih briga. Do Katara će morati preko dodatnih kvalifikacija, a zašto je to tako ispalo, pokušao im je objasniti Vedran Ćorluka.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Odigrali smo dobru utakmicu. Kvalitetno smo pritiskali, savršeno smo napadali i nismo Rusiji dopustili da nas iznenadi. Očekivali smo da ćemo kontrolirati utakmicu. Naravno, nismo očekivali ovakvo vrijeme, ali smo uspjeli zabiti i sretni smo što idemo na Svjetsko prvenstvo - kazao je Čarli za Sport-express pa bio postao vrlo konkretan.

- Svidjelo vam se to ili ne, kada se usporede dvije momčadi, vidjet ćete da imamo bolju ekipu. Ovo nije manjak poštovanja prema vašoj reprezentaciji, to je samo činjenica. Naravno da možete do SP-a i kroz dodatne kvalifikacije. Igrali ste puno teških utakmica u kvalifikacijama i pobijedili. Da pojednostavim i kažem kako to govorimo u Hrvatskoj - Rusiji nedostaju muda u ključnim utakmicama. Morate ih imati.

Kad su već imali prigodu razgovarati s Dalićevim pomoćnikom i donedavnim igračem Lokomotiva, Rusi su pokušali otkriti zašto je on napustio Lokomotiv i igračku karijeru.

- Samo je jedna istina, Lokomotiv mi nije ponudio novi ugovor i odlučio sam prekinuti karijeru jer je Lokomotiv bio jedini klub za koji sam htio igrati. No, to ne mijenja moju ljubav prema klubu. Očekivao sam da ću produžiti, ali to se nije dogodilo i sve je dobro. Zašto sam odstupio s pozicije pomoćnog trenera? Mislim da je klub sve objasnio, morao sam se vratiti u Hrvatsku zbog situacije u obitelji. Možda sam malo požurio s odlukom, no morao sam ostati u Hrvatskoj - završio je.