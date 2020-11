Čarli: Petkovićev dres ide na zid, a i ja ću njemu poslati svoj

<p><strong>Robert Kožar</strong> (24), popularni Čarli, koji je prije malo više od dva mjeseca nastupio u dresu Ferdinandovca protiv Dinama u Hrvatskom nogometnom kupu, dobio je ovih dana na adresu lijepo iznenađenje.</p><p>Napadač Dinama <strong>Bruno Petković</strong> poslao mu je svoj dres. Danima ga je Kožar “bockao” preko društvenim mreža, najavljivao je da se Petković pored njega neće nazabijati, ali, nažalost, Petković utakmicu protiv Ferdinandovca nije ni igrao.</p><p>- Kad već nisam na terenu mogao vidjeli Petkovića, bar sam dobio dar. To samo govori da je ne samo velik igrač nego i čovjek. Nije se naljutio na našu zafrkanciju. Naravno da sam mu zahvalio za veliki sportski suvenir - priča nam Čarli u dahu pa dodaje:</p><p>- Nisam očekivao ovo ni u snu. Brunin dres dat ću uramiti.</p><p>Ha, dobro, red je da onda i Kožar svoj dres pošalje Petkoviću.</p><p>- Bez obzira na to što ne igram u nekom velikom klubu nego u momčadi koja se natječe u 4. ligi, Petku ću poslati svoj dres. Vjerujem da će ga prihvatiti, ipak smo trebali biti protivnici na terenu - pojašnjava Robert svoje namjere.</p><p>Robert igra stopera i dosta je britak.</p><p>- Šteta što nisam imao priliku uživati u njegovim minijaturama, on je s loptom na ‘ti’, rijetko koji napadač ima takvu tehniku. Kad ga gledate, mislite da on s loptom može napraviti sve što želi. Doista mi je žao da nisam ‘osjetio’ to nadigravanje - prepričava nam sa sjetom Kožar pa dodaje:</p><p>- Ne bih bio grub prema njemu, čuvao bih ga kao brata, pa ipak je naš reprezentativac.</p><p>Možda će zaigrati jedan protiv drugog ako ga Petko pozove na trening Dinama...</p><p>- Tko ne bi volio doći na trening Dinama?! Ali znam da to pomalo spada u znanstvenu fantastiku. No možda bi on volio doći na trening kod nas u Ferdinandovac, da vidi kakva smo mi klapa i da nam nešto pokaže. Kod nas je atmosfera opuštenija na treningu, ali i nakon njega, mi se bome znamo opustiti - u vedrom duhu dodao je Čarli.</p><p>I dok Petković ustaje, recimo, u 8, pa u 10 ima prvi trening, Čarli svaki dan odlazi na posao, gdje radi do 15 sati na izradi parketa. Tad se Petković odmara kod kuće i sprema za večernji trening. Vode drukčiji život, ali veže ih neopisiva ljubav prema nogometu. Ako ste se pitali, ne, Robert nadimak nije dobio po Vedranu Ćorluki nego po detalju iz karijere njegova oca, koji je bio nogometaš u nižim ligama.</p><p>- Nakon utakmice, prilikom tuširanja, tata je od suigrača zatražio šampon, a ovaj mu je dobacio deterdžent za pranje posuđa, Čarli.</p><p>Za sada Kožar i Petković nisu kontaktirali osobno, ali u budućnosti bi mogli.</p>