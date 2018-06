Dalić: Ovo je nogomet, pustite te presude, to nije naš posao...

Hrvatska reprezentacija danas je topšlo dočekana u Osijeku gdje je tijekom podneva održan i otvoreni trening. Medjima se kasnije obratio izbornik Zlatko Dalić, ali ne i najavljeni kapetan Luka Modrić.

Naravno, prvo pitanje izborniku bio je komentar jučerašnje presude Zdravku Mamiću koja se izravno tiče i njegovog kapetana i Dejana Lovrena:

- Pustite sudove. Nije red da se to sada povlači. Ovo je Hrvatska. Pustite dečke da igraju nogomet - započeo je Dalić pa istaknuo zadovoljstvo dočekom u Slavoniji u kojoj će biti održana posljednja faza priprema za Svjetsko prvenstvo:

- Veseli me da smo došli u Bogdanovce, u Vukovar, u Slavoniju. Nismo mogli izabrati bolje mjesto za kraj priprema koje smo odradili jako dobro. Odradili smo sve kako sam ja zamislio. Igrači su bili profesionalni i samo još sutra nedostaje dobra igra protiv Senegala i pobjeda", rekao je izbornik pred kojim je sutra novi izazov - prijateljska utakmica protiv Senegala (18:00 sati).

A jedine probleme trenutno mu stvara lakša ozljeda Vedrana Ćorluke koji je napustio travnjak i nije odradio popodnevni trening s ostatkom momčadi. Ipak, Dalić uvjerava kako razloga za brigu - nema!

- Sve je u redu. Teren je tvrd i samo je iz preventivnih razloga napustio travnjak.

Izbornik je najavio kako će protiv Senegala priliku ponovno dobiti svih 16 igrača, koliko ih može nastupiti u prijateljskim susretima, a siguran je kako će njegove izabranike do pobjede voditi ispunjeni Gradski vrt:

- Mi to zaslužujemo. Ponosni smo da smo ovdje i ponosni smo da ćemo igrati u hrvatskom dresu. Reprezentacija nije klub, to je ponos, najveća čast i užitak. Dat ćemo sve od sebe da ljude učinimo sretnim i ponosnima - rekao je Dalić, nakon čega su uslijedila nova pitanja o Modriću i Lovrenu:

- Ma ja to neću komentirati. Ja ne razumijem da vi dajete povoda svemu tome. Ovo je Hrvatska, ovo je nogomet. Pustite presude, pustite sudove, to nije naš posao. Dajte dečkima mira i nemojte vi kao novinari to potencirati. To nije red. Dajte dečkima da igraju i uživaju u nogometu.