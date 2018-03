Čarli se ponio kao kapetan pa ostao, a kapetan Modrić otišao

Vedran Ćorluka je u pravu, tvrdi Otto Barić. Vedran Ćorluka nije u pravu i bolje bi mu bilo da misli kako se što prije vratiti u formu. Neka priča na terenu, kaže Miroslav Blažević.

Izbornik Zlatko Dalić pustio je iz SAD-a šestoricu igrača, Mandžukića, Modrića, Perišića, Subašića, Brozovića i Kalinića, te naljutio Vedrana Ćorluku.

Kao igraču koji za Hrvatsku igra i razbijene glave, nije mu jasno kako tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva, kad momčad treba graditi atmosferu i zajedništvo, šestorica igrača napuste pripreme. Nije prvi put da izbornici podilaze igračima, bilo je toga u prošlosti. Tako je Ćiri jedna od njegovih zvijezda išla u posjet ljubavnici, a Ćiro mu poslao vozača da ga vrati.

Cico Kranjčar pustio je Tudora 2006. kad je dobio dijete. No u SAD-u smo prvi put doživjeli istup jednog igrača zbog odlazaka. I to ne bilo kojeg igrača nego Ćorluke, dokapetana momčadi i igrača čija se riječ itekako poštuje.

Barić: Ako može Messi

- Ćorluka je ispravno reagirao. U redu je pustiti jednog ili dva igrača ako su ozlijeđeni ili su previše igrali, kao Modrić. Ali šestoricu?! To je djetinjasto. Ne kažem da je izbornik kriv, ali nije u redu od onoga tko je organizirao turneju. Ako Meksiko igra s najboljim igračima, onda nije korektno da im i mi ne suprotstavimo najbolje. Ne sviđa mi se to, to je predalek put da bi igrači nešto malo odigrali i vraćali se doma. Kako se sad momčad može uigrati? Bilo bi logično da su svi ostali. Za većinu igrača ovo je bila zabava. Ako može Messi ostati, iako nije igrao prvu utakmicu, onda mogu i naši igrači. Zna se što može Messi, a mi ne znamo što mogu naši, takozvani, najbolji igrači - smatra Barić.

Ćiro: Čarli može pričati samo na terenu, bolje da se vrati u formu

Ćiri Blaževiću, s druge strane, nije se svidio Ćorlukin ispad.

- Ima on mjesto na kojemu može pričati, a to je teren. Ku... bi meni tako govorio. Bolje neka razmišlja kako se vratiti u formu u kojoj je bio na Euru u Francuskoj, on je naš najvažniji igrač. Ne znam kakav je bio dogovor Dalića i saveza s klubovima, ali dogovor se mora poštovati - smatra Ćiro.

Jedan od onih koji nisu htjeli napustiti reprezentaciju je Ivan Rakitić. Njegova Barcelona u subotu igra protiv Seville, no Raketa nije želio otići.

Primjerice, otišli su Perišić i Brozović, koji s Interom isto u subotu igraju doma protiv slabašne Verone. I naravno da se mora postaviti pitanje jesu li neki ovo okupljanje samo tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva shvatili kao zabavu i jesu li zapravo htjeli što prije “zbrisati”?

Rakitić nije želio ići

Iz toga kuta, Rakitić i Ćorluka zaslužuju pohvale za karakter kakav će nam biti potreban u Rusiji.

Pa i već protiv Meksika, ako hoćete. Jer lošije od onoga protiv Perua gotovo da se ne može.

U cijeloj toj, nazovimo je, zavrzlami pitanje je tko je uopće kapetan momčadi. Jer ako ćemo realno i iskreno, imamo Ćorluku, koji se ponio onako kako se treba ponijeti kapetan svake momčadi. Ostati uz nju dok ne ostane i posljednji igrač.

Upravo onako kako su on i Rakitić odlučili. I imamo Modrića, koji je, kao kapetan, prvi napustio brod koji je potonuo protiv Perua. Loš primjer tri mjeseca uoči Rusije. Svjestan je Ćorluka i zato je istupio. Zbog toga ga je i pogodilo. Zna Čarli što priča.

SUPROTNO I dok će Hrvatska na Meksiko (noć na srijedu u 4 sata) bez Mandžukića, Subašića, Modrića, Kalinića, Brozovića i Perišića, meksički izbornik u prvom je susretu odmarao najbolje igrače, čuvajući ih za Hrvatsku. Nisu igrali Guardado, Javier Hernandez, Guillermo Ochoa...

SUSRETI Hrvatska je protiv Meksika igrala pet puta, a prvi put 1992. Od tih pet utakmica tri su bile prijateljske i u te tri je pobijedila Hrvatska. Ostale dvije bile su na SP-ima, 2002. i 2014., i u obje je, pogađate, pobijedio Meksiko. Sad je valjda opet na redu Hrvatska...