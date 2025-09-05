Obavijesti

'PAZITE ŠTO GOVORIM'

Cassano: Allegri ne voli igrače kao što je Modrić, mogao bi ga izbaciti iz početne postave...

Cassano: Allegri ne voli igrače kao što je Modrić, mogao bi ga izbaciti iz početne postave...
Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

Allegri je želio Rabiota. On je njegov čovjek i siguran sam da u Serie A može opet igrati jako dobro. Ali kažem vam, budite oprezni. Modrić je tip nogometaša kakav mu se ne sviđa, rekao je Cassano

Luka Modrić je trenutačno neizostavni član prve momčadi Milana i najveće je ime momčadi Massimiliana Allegrija. Ipak, konkurencija u veznom redu je velika. Uz hrvatskog kapetana, na poziciju veznjaka stigli su i Jashari te Ricci, a Milan je pred kraj prijelaznog roka dogovorio i Adriena Rabiota. Prema mišljenju bivšeg talijanskog reprezentativca Antonia Cassana, upravo bi Modrić mogao izgubiti mjesto u prvih 11 dolaskom Rabiota.

- Allegri je gurao dolazak Rabiota, on je njegov čovjek i važan igrač koji u Serie A može napraviti razliku. On i Loftus-Cheek su klasične polušpice koje se sviđaju treneru. Pazite, dugoročno bi mogao izbaciti i Modrića jer mu se takvi igrači ne sviđaju, kao što se dogodilo u prošlosti s Pirlom - rekao je Cassano za Viva El Futbol, a prenio je Calciomercato.

Modri?ev impresivni debi u Serie A
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Prema pisanju talijanskih medija, Allegri je jako htio Rabiota i uprava Milana mu je ispunjena, a sada je Cassano zabrinuo navijače Rossonera koji su već počeli hvaliti Modrića "na sva zvona". Teško je za očekivati da bi zaista Modrić mogao ulaziti s klupe, ali Cassano još jednom poziva na oprez.

- Allegri je želio Rabiota. On je njegov čovjek i siguran sam da u Serie A može opet igrati jako dobro. Ali kažem vam, budite oprezni. Modrić je tip nogometaša kakav mu se ne sviđa. Za mene Modrić mora igrati, a tek onda dolaze svi ostali. No Allegri ima svoje ideje i pripazite na ovo što vam govorim - rekao je bivši talijanski reprezentativac.

Luka Modri? ostvario je svoju prvu asistenciju u Serie A u Milanovu dresu, u pobjedi 2:0 nad Lecceom
Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

Allegri i Rabiot su već surađivali u Juventusu te očito trener Milana u njemu vidi neizostavnog igrača koji se savršeno uklapa u njegovu filozofiju. Teško je reći da neki trener "ne voli" igrače kao što je Modrić, ali s ovom izjavom je Cassano dobrano stavio na razmišljanje pristalice Milana.

