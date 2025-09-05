Cassano: Allegri ne voli igrače kao što je Modrić, mogao bi ga izbaciti iz početne postave...

Luka Modrić je trenutačno neizostavni član prve momčadi Milana i najveće je ime momčadi Massimiliana Allegrija. Ipak, konkurencija u veznom redu je velika. Uz hrvatskog kapetana, na poziciju veznjaka stigli su i Jashari te Ricci, a Milan je pred kraj prijelaznog roka dogovorio i Adriena Rabiota. Prema mišljenju bivšeg talijanskog reprezentativca Antonia Cassana, upravo bi Modrić mogao izgubiti mjesto u prvih 11 dolaskom Rabiota.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

- Allegri je gurao dolazak Rabiota, on je njegov čovjek i važan igrač koji u Serie A može napraviti razliku. On i Loftus-Cheek su klasične polušpice koje se sviđaju treneru. Pazite, dugoročno bi mogao izbaciti i Modrića jer mu se takvi igrači ne sviđaju, kao što se dogodilo u prošlosti s Pirlom - rekao je Cassano za Viva El Futbol, a prenio je Calciomercato.

Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Prema pisanju talijanskih medija, Allegri je jako htio Rabiota i uprava Milana mu je ispunjena, a sada je Cassano zabrinuo navijače Rossonera koji su već počeli hvaliti Modrića "na sva zvona". Teško je za očekivati da bi zaista Modrić mogao ulaziti s klupe, ali Cassano još jednom poziva na oprez.

- Allegri je želio Rabiota. On je njegov čovjek i siguran sam da u Serie A može opet igrati jako dobro. Ali kažem vam, budite oprezni. Modrić je tip nogometaša kakav mu se ne sviđa. Za mene Modrić mora igrati, a tek onda dolaze svi ostali. No Allegri ima svoje ideje i pripazite na ovo što vam govorim - rekao je bivši talijanski reprezentativac.

Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

Allegri i Rabiot su već surađivali u Juventusu te očito trener Milana u njemu vidi neizostavnog igrača koji se savršeno uklapa u njegovu filozofiju. Teško je reći da neki trener "ne voli" igrače kao što je Modrić, ali s ovom izjavom je Cassano dobrano stavio na razmišljanje pristalice Milana.