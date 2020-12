Ako igraš u Premier ligi i aktivan si na Instagramu, pazi što objavljuješ, veliko oko prati. Upozorenje je s kojim su dobro upoznati svi nogometaši koji nastupaju u Premier ligi.

FA se godinama bori protiv rasizma, a želja im je suzbiti mržnju s društvenih mreža gdje se ona najviše i događa. Postrožili su sve, igrači više ne smiju svašta objavljivati, a pogotovo objave koje se mogu povezati s rasizmom. Tu pogrešku je prije godinu dana napravio Bernardo Silva koji se našalio s Benjaminom Mendyjem pa dobio kaznu od 50.000 funti, a još gore bi mogao proći Edinson Cavani.

Urugvajac je nedavno zabio dva gola Southamptonu i donio pobjedu Manchester Unitedu od 2-0. Primio je jako puno čestitki, a jednoj osobi je odgovorio 'hvala ti, crnjo (negrito)'. Čim su se njegove riječi pojavile u medijima, Cavani je rekao kako nije mislio ništa loše i da to nema veze s rasizmom, a javio se i United.

- Manchester United i svi naši igrači su u potpunosti posvećeni borbi protiv rasizma i nastavit ćemo surađivati sa Nogometnim savezom te drugim organizacijama kroz naše vlastite kampanje. Edinson i klub su jasni da nije postojala nikakva zla namjera u poruci. On ju je izbrisao i ispričao se čim je informiran da bi poruka mogla biti pogrešno shvaćena. Igrač i klub će sada pogledati optužnicu i odgovorit će Nogometnom savezu.

No ni to nije spasilo njihovog igrača jer je engleski nogometni savez objavio kako je pokrenuo postupak protiv Cavanija. Pravo na žalbu ima do 4. siječnja, ali čini se da će teško izbjeći kaznu bez obzira napravio on to namjerno ili slučajno.

Ova optužba stigla je samo tjedan dana nakon skandala na utakmici Lige prvaka između PSG-a i Istanbula. Utakmica je prekinuta nakon desetak minuta jer je pomoćni trener turske momčadi Pierre Webo optužio pomoćnog suca Sebastiana Coltescua za rasizam.

- Ovaj crni (negro). Pogledaj koji je. Nije smio reagirati na takav način - rekao je Coltescu glavom sucu i prouzrokovao pravu buru. Igrači Istanbula su ga optužili za rasizam, a utakmica je na kraju prekinuta i nastavljena u srijedu bez rumunjskih sudaca.

Sve je na kraju raščišćeno, Coltescu se pomirio s Weboom i Dembom Ba pa su sva trojica shvatila da svatko od njih nosi dio krivice.

Situacija oko Cavanija je pak drugačija, navedena osoba kojoj se obratio nije ga optužila za rasizam, ali engleski nogometni savez je prepoznao u njegovim riječima rasizam i odlučio je reagirati.

Podsjetimo, prije godinu dana sličnu kalvariju prolazio je i igrač Manchester Cityja Bernardo Silva. On se našalio na Twitteru sa svojim suigračem Benjaminom Mendyjem, no to nije baš najbolje sjelo svima. On je svog suigrača usporedio s jednim likom iz crtića, objavivši njegovu fotografiju iz djetinjstva.

Portugalca su odmah mnogi optužili za rasizam, a engleski nogometni savez se baš 'nasmijao' na njegovu šalu te su ga suspendirali na jednu utakmicu te mu odrezali kaznu od 55.000 eura. Branio ga je trener Guardiola, branio ga je i Mendy, ali nije pomoglo.