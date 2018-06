Cedevita i 5. put u nizu preko Cibone osvojila naslov prvaka

Košarkaši Cedevite i peti put zaredom došli su do naslova prvaka Hrvatske. I petu godinu zaredom suparnici su im bili rivali iz Zagreba, Cibona. Kao i prethodna četiri puta, scenarij je ostao isti i Cedevita je došla do još jednog naslova u nizu. Danas su "vitamini" došli do pobjede 77-68 za 3-1 u finalu doigravanja Prvenstva Hrvatske.

Gledatelji u Draženovu domu u početku su gledali dosta tvrdu utakmicu, gdje su "vukovi" na domaćem terenu odlučili doći do pobjede. No presudila je treća četvrtina, gdje je momčad Cedevite pokazala svoju individualnu kvalitetu i došla zasluženo do još jedne titule.

Najbolji u redovima Cedevite bili su Džanan Musa s 21 poenom, kojemu je ovo zadnja utakmica u dresu Cedevite i iščekuje NBA draft, te Damir Markota koji je zabio 11 poena. Cibonu je opet predvodio veteran Luka Žorić zabivši 20 koševa.

Ovo je Cedeviti drugi naslov ove godine u domaćim natjecanjima. U veljači su osvojili Kup Krešimira Ćosića.