Cedevita otpustila trenera jer nije uspio ispuniti najvažniji cilj

Hrvatski košarkaški prvak Cedevita razišla se s dosadašnjim trenerom Jurom Zdovcem. U njegovom ugovoru nalazila se stavka po kojoj bi mu ugovor automatski bio produžen da je osvojio ABA ligu ili Eurocup u čemu nije uspio.

Cedevita neće igrati Euroligu sljedeće sezone i to je najveći kamen spoticanja pri nastavku suradnje.

- Jure Zdovc je sjajan čovjek i trener koji će u KK Cedeviti ostati upamćen kao osvajač prvenstva Hrvatske, Kupa Krešimira Ćosića i ABA Superkupa na čemu mu čestitamo i zahvaljujemo. No, ambicije kluba su jasne, ponovno ostvarivanje prava igranja u Euroligi što se ove sezone nije uspjelo - rekao Davor Užbinec, direktor kluba.

Govorio je potom o budućnosti kluba.

- Bili smo blizu, odlučivala je jedna lopta, slobodno bacanje, no nismo uspjeli niti kroz ABA ligu niti kroz Eurokup 7Days ostvariti plasman u Euroligu pa ćemo u novoj sezoni to pokušati s novim trenerom. Imamo nekoliko opcija a odluku ćemo donijeti ovih dana. Novi trener vodit će momčad u Eurokupu 7Days i ABA ligi dok će u hrvatskom prvenstvu do doigravanja igrati naša druga momčad, s mladim talentiranim igračima pod vodstvom Slavena Rimca.