Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu, Modrić na Atletico...

Danas je jedan od onih dana kada se samo treba zavaliti u naslonjač, uzeti daljinski u ruke i ne micati se cijeli dan. Ignorirati sve koji vas zovu na piće i isključiti mobitel. Ludi vikend nas očekuje na stadionima diljem Europe a tako i u dvoranama, a to možemo nazvati kao sportski praznik. Tu ima svega, od velikog hrvatskog derbija između Hajduka i Dinama, bitke za Rim između Lazija i Rome pa do košarkaške poslastice između Cedevite i Partizana.

HAJDUK - DINAMO (Arena 3, 16:30)

O ovoj utakmici ne treba previše trošiti riječi. Bez obzira na stanje na tablici, očekuje se zaista spektakularna utakmica. Poljud će, kao i uvijek, biti skoro do kraja popunjen, a očekuje se oko 30 tisuća navijača. Biti će ovo derbi broj 243, a Dinamo je skupio 102 pobjede dok je Hajduk na 76. Neriješenim rezultatom je završilo 64 puta.

'Bili' su se podigli u igri nakon dolaska trenera Zorana Vulića i zaredali tri pobjede dok je Nenad Bjelica stvorio u Zagrebu mašineriju koja je srušila i veliki Fenerbahče. Derbi će suditi po 12. put u sudačkoj karijeri Ivan Bebek, a bilo bi super da utakmica prođe bez sudačkih repova. Brazilski majstor Jairo i španjolski dijamant Dani Olmo garantiraju nam da ćemo gledati sjajnu predstavu s puno lijepih poteza u kojoj će njih dvojica biti glavni izvođači.

LAZIO - ROMA (Arena 4, 15:00), JUVENTUS - NAPOLI (Arena 4, 18:00)

Po 170. put u povijesti bitku za Rim, za Romula i Rema, za Olimpico voditi će Roma i Lazio. Roma je jako loše ušla u sezonu, a sad pomalo hvataju zalet, a pobjeda protiv mrskih rivala bi ih lansirala prema naprijed. Ova dva kluba su tijekom povijesti. Najbolji strijelac prošle sezone Ciro Immobile i srpski veznjak Sergej Milinković Savić predstavljat će veliku opasnost za romine obrambene snage. S druge strane, glavni pokretač napada vučice biti će bosanski dijamant Edin Džeko koji je usporeno ušao u sezonu kao i njegova momčad te se pomalo budi iz sna.

Utakmica između Juventusa i Napolija postaje s godinama derbi lidera Serie A. Juventus se i ovaj put nalazi ispred Napolija koji je promijenio stil igre u odnosu na prošlu sezonu, no i dalje su dosta moćni. Nema više karizmatičnog Sarrija i Jorginha, no tu je sad romantičar Carlo Ancelotti. Juventus je zadržao kralježnicu momčadi od prošle sezone, a kada se tu doda i Cristiano Ronaldo kojeg su doveli ove sezone, to djeluje doista zastrašujuće. Udarna igla Maximilliana Allegrija bi trebao biti naravno i naš Mario Mandžukić. Ukupno je ovo 161. derbi ove dvije momčadi. Juventus je dobio 74, Napoli 35, a gledatelji su vidjeli i 51 remi.

REAL MADRID - ATLETICO (SportKlub 1, 20:45)

Još jedan gradski derbi nas očekuje danas, a to je veliki madridski. Ovo je prvi put nakon devet godina da u njemu neće biti Portugalca Cristiana Ronalda koji je otišao u Juventus, no i dalje ima velikih zvijezda. Glavna violina Reala biti će naš Luka Modrić koji će proigravati tercet Asensio, Bale i Benzema. S druge strane će im se suprotstaviti div Diego Costa, svjetski prvak Antoine Griezmann i ostali. Priliku s klupe će čekati Nikola Kalinić koji je došao ovo ljeto.

CEDEVITA - PARTIZAN (Arena 2, 20:00)

Radost loptanja pod obručima nam se vraća u Zagreb. Još jedan zagrebačko beogradski derbi gledat ćemo na samom početku nove sezone ABA lige. Nakon jučerašnjeg poraza Cibone od Crvene Zvezde, čast hrvatske košarke pokušati će obraniti Cedevita u Domu sportova protiv uvijek neugodnog Partizana. Bit će to nova Cedevita s potpuno promijenjenim rosterom u odnosu na prošlu sezonu. za novog trenera je postavljen renomirani Španjolac Sito Alonso, a dovedeni su i igrači koji su s godinama stvorili ime u europskoj košarci s ciljem rezultatskog pomaka. Stoga ovu utakmicu ne smijete propustiti.

CHELSEA - LIVERPOOL (SportKlub 1, 18:30)

Veliki derbi između Liverpoola i Chelsea svakako vrijedi pogledati. U srijedu su igrali u Liga kupu, a tada je Chelsea bio uspješniji. Redsi će na Stamford Bridgeu sigurno tražiti osvetu. Velika snaga domaće ekipe je Eden Hazard koji izgleda nezaustavljivo dok je na srugoj strani sjajni Mohamed Salah. Dejan Lovren oporavio se od ozljede i konkurira za utakmicu.