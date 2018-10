Cedevita puna vitamina: Idemo po pobjedu, dat ćemo sve...

Nakon jako loše utakmice protiv Mega Bemaxa i poraza, za Cedevitu se nastavlja ritam srijeda - vikend. Vitamini u sklopu drugog kola Eurocupa putuju u Gdyniju kod Arke.

Nažalost, hrvatski prvak još se muči s hvatanjem forme i nikako ne mogu uhvatiti kontinuitet. Jednu utakmicu odigraju odlično, a drugu suprotno od toga. To je pak ovaj put kaznila Mega. Svoje viđenje poraza u ABA ligi i utakmice koja se igra u srijedu podijelio je trener Sito Alonso.

- Moramo se poboljšati u obrani. Neke momčadi tijekom sezone ponekad imaju problem da ne mogu igrati obranu, a ponekad je to zato jer je ne znaju igrati. No, mi smo u predsezoni vidjeli da smo sposobni u obrani igrati puno aktivnije. Moramo igrati obranu u svakoj utakmici, moramo raditi na tome svaku minutu i na svakom treningu jer s napadom problema nemamo. Znamo koji su naši ciljevi, a s takvom obranom ih nećemo ostvariti. Bez obrane nema života - objasnio je španjolski stručnjak glavni način kako ostvarivati pobjede.

Istina, vidjelo se u prethodnim utakmicama kako obrana Cedevite previše popušta, Naravno, nova je to momčad i fali komunikacije među igračima, a za potpunu uigranost treba ipak proći još vremena.

- Oni su vrlo dobra momčad, pogotovo u napadu i zbog toga ćemo još više morati igrati dobru obranu. Sposobni su brzo zabiti u prvih nekoliko sekundi napada. Imaju dobre šutere, a njihovi centri veći su od naših. Protiv Kubana su igrali dobro, a i protiv Tofaša su igrali dobro sve do zadnjih osam minuta utakmice. Moramo biti ozbiljni jer ovdje govorimo o ozbiljnom i dobrom protivniku - zaključio je Španjolac.

U Gdyniji igraju poznata lica koja su trčkarala po parketima diljem Hrvatske. To je Joshua Bostich koji je prošle sezone igrao za Zadar i vrlo brzo postao miljenik navijača, no zbog puno izdašnije ponude. zadarsku adresu odlučio je zamijeniti poljskom. Tu je još i James Florence koji je igrao za Zadar i Cibonu.

- Trenutno tražimo pobjede i tražimo načine da dođemo do njih. Još uvijek smo u potrazi za nekim odgovorima, no još je rano u sezoni. U ABA ligi i 7Days Eurokupu ima mnogo dobrih momčadi. Bez obzira protiv koga igramo, moramo biti fokusirani i spremni, a utakmica u subotu pokazala nam je što će se u suprotnom dogoditi - rekao je playmaker Josh Magette koji se nedavno oporavio od ozljede. Vidi se da će biti veliko pojačanje za hrvatskog prvaka, no kao i drugima, i njemu treba vremena da se adaptira i privikne na novu okolinu.

Utakmica protiv Arke je na rasporedu u srijedu u 19 i 30, a za Cedevitu neće konkurirati Filip Krušlin i Karlo Žganec koji su ozlijeđeni.