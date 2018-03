Cedevita se vratila! Budućnost pala poslije sjajne serije 22-0

Nakon malo nervoznijeg početka Cedevite, ponajviše gdje ih nije baš išao šut, Budućnost je došla do prednosti od 17-10. No, nakon toga kreće blitzkrieg "Vitamina" gdje su na krilima fantastičnog Nicholsa sa serijom od čak 22-0 došli do prednosti od 32-17. Ekipa Budućnosti je čak 4 i pol minute bila bez koša u drugoj četvrtini. Cedevita je rutinski privela prvo poluvrijeme kraju, vodstvom 44-33

Većim dijelom treće četvrtine, Budućnost nije prilazila domaćinima na manje od 10 koševa razlike, najviše zahvaljujući sjajnoj obrani ekipe Jure Zdovca. Na kraju treće četvrtine vidjeli smo pravu majstoriju Gibsona kada je sa pola terena pogodio tricu sa zvukom sirene i smanjio na minus 9.

Početkom zadnje četvrtine, Cedevita nije dala gostima da se približe. No, dvije minute prije kraja, koševima Landryja Budućnost dolazi na samo minus pet, ali Markota je zabio iz skoka u napadu i tu je bio kraj. Najbolji je bio Demetris Nichols s 25 koševa (trica 5/7), Krušlin 13, Ukić i Cherry 10, s tim da je svih deset igrača koji su igrali zabilo barem koš. Gibson je zabio 20 za Podgoričane,

- Čestitam Cedeviti, pokazali su jedan fizički odgovor na greške koje smo radili u napadu. Mislim da smo morali biti čvršći jer je takav bio kriterij suđenja, te smo morali biti konkretniji u završnicama. Vrlo sam ponosan što smo se vratili iz minus 18, te sam sa te strane jako zadovoljan. Probat ćemo da budemo puno čvršći u Podgorici. Ramljak je bio impresivan, te mislim da su on i Nichols riješili ovu utakmicu - rekao je trener Budućnost Voli, Aleksandar Džikić

- Čestitam momcima na pobjedi. Malo se vidjela ta nervoza u početku, gdje smo bili loši u obrani. Treću smo počeli kako treba. Da je Krušlin pogodio u zadnjoj četvrtini oba slobodna bacanja lakše bi utakmicu priveli kraju, no ovako se utakmica zagustila. NO, na kraju smo se izvukli i pobijedili. Prvu utakmicu smo izgubili jer nismo imali obranu, danas smo pobijedili zbog obrane. U nekim periodima nam je napad trpio zbog dobre obrane, sto je jasno. dobili smo i to je najbitnije. Za sljedeću utakmicu se moramo mentalno pripremiti - zaključio je trener Cedevite Jure Zdovc nakon pobjede.

Odlučujuća utakmica u seriji koja se igra na dvije pobjede, igra se na Uskrs, 1.Travnja. Pobjednik ovog polufinalnog para će u finalu snage odmjeriti sa pobjednikom iz susreta Crvena Zvezda - Mornar Bar