Čeferin u Beogradu: Regionalna liga? Mogućnost nije isključena, ali to je visokorizični posao

Kvaliteta će se smanjiti dodatnim proširenjem Svjetskog nogometnog prvenstva, izjavio je u Beogradu Aleksander Čeferin, predsjednik Europske nogometne organizacije (UEFA).

Prvi čovjek europskog nogometa nalazi se u posjeti Beogradu te je pritom komentirao neke od aktualnih nogometnih tema, a osvrnuo se i na proširenje koje će se dogoditi na Svjetskom prvenstvu.

- To nije naš problem, već problem Međunarodne nogometne organizacije. No, osobno mislim da će povećavanjem broja momčadi usporedno doći i do pada kvalitete. Povećat će se broj nezanimljivih i manje kvalitetnih utakmica. Europska prvenstva su drugačiji primjer i zato je Euro kvalitetnije natjecanje od svjetskog prvenstva - izjavio je Čeferin i kratko se vratio na turnir u Katru gdje je na svjetskoj pozornici prekinut niz dominacije europskih reprezentacija.

- Istina je, ovo je prvi puta nakon 2002. godine da je svjetski prvak postala neeuropska reprezentacija, ali opet su europske momčadi dominirale na turniru. I ranije je bilo jasno da samo Brazil i Argentina mogu u kvaliteti konkurirati Europljanima.

Upitan je Čeferin bio i o mogućnosti da se u doglednoj budućnosti osnuje regionalna liga na ovim prostorima, na području nekadašnje države.

- Ne isključujem takvu mogućnost, ali i dalje je u pitanju visokorizični posao.

Najčitaniji članci