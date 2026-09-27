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HVALOSPJEV ZA KAPETANA

Čeh o Modriću: On je stvarno lud i odličan nogometaš. Bog

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 6 min
Čeh o Modriću: On je stvarno lud i odličan nogometaš. Bog
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Modrić i u 42. godini oduševljava nogometni svijet! Češki golman Horniček ga je nazvao bogom i ludim igračem, a kapetan 'vatrenih' opet je napravio razliku u pobjedi Hrvatske rezultatom 2-1

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I u 42. godini života Luka Modrić je dobio komplimente iz protivničkog tabora, ovaj put nakon gostovanja Hrvatske u Pragu. Hrvatska je u prvom kolu Lige nacija slavila protiv Češke 2-1, a upravo je kapetan hrvatske reprezentacije ostavio najsnažniji dojam na domaće nogometaše.

Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Među onima koji su nakon susreta govorili o Modriću bio je češki vratar Lukas Horniček. Nakon što je opisao tijek utakmice i osvrnuo se na ono što njegova momčad nije uspjela realizirati, posebno je izdvojio hrvatskog kapetana.

- Pokušavali smo držati loptu, ali suparnik je s vremenom pokazao svoju snagu, a prije svega kvalitetu. U drugom poluvremenu bilo je bolje. Drugi pogodak i remi pobjegli su nam za nekoliko centimetara, ali svejedno sam ponosan na cijelu momčad', rekao je golman Lukas Horniček pa se osvrnuo na kapetana 'vatrenih':

Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju
Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- On je stvarno lud. Bog. Stvarno odličan nogometaš. Dugo je igrao za Real Madrid i nitko mu ne može osporiti kvalitetu. Nevjerojatan igrač. Nažalost po nas, i ovaj put je napravio razliku.

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