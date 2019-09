Ček' da gucnem: Ludi Kyrgios pred svima eksirao bocu piva

U Ženevi se od petka do nedjelje održavalo treće izdanje Laver Cupa na kojem je Europa i treći put pobijedila Svijet. Dvoboj je riješio Alexander Zverev čiji je trijumf nad Milosem Raoniceom odlučio ukupnog pobjednika.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U momčadi Svijeta koju je vodio John McEnroe bio je i Nick Kyrgios. Posljednjeg dana trebao je igrati protiv Rafaela Nadala koji je odustao zbog ozljede da bi onda odustao i Kyrgios uoči meča s novim protivnikom Thiemom.

- Osjetio sam ključnu kost - objasnio je razlog odustajanja Australac trenutak nakon što je šokirao sve prisutne na medijskoj konferenciji.

Nikad dosadno

Kyrgios je, naime, prije nego je odgovorio na novinarsko pitanje uzeo manju bocu piva i eksirao je pred svima (!). Ok, sve je završilo i bilo je vrijeme za opustiti se, ali za to postoje i prikladnija mjesta od medijskih sala. Ili ipak ne. Zato je on Nick Kyrgios.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Inače, tijekom trodnevnog natjecanja odigrao je samo jedan meč u singlu protiv Rogera Federera i izgubio 7-6, 5-7, 7-10. Federeru je u preokretu pomogao savjetima i Rafael Nadal, a Kyrgios je imao svoj razlog zašto se to dogodilo. U publici je, naime, vidio zgodnu djevojku.

- Izgubio sam koncentraciju. Vidio sam vrlo zgodnu djevojku u publici. Iskreno, oženio bih je odmah. Istog trenutka.

S njim nikad dosadno...