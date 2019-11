Bjelica odlučio: Ivanušec kreće od prve, Petković se oporavio!

TUČNJAVA

Došlo je do sukoba navijača Dinama i Atalante. Cijeli dan su mjere osiguranja bile na visokom nivou i praktički je bilo nemoguće izazvati neki incident, no sada je to nekolicini i uspjelo. Policija je odmah reagirala i prekinula tučnjava, a sve dogodilo kod ulaza broj 10, mjestu odakle navijači 'modrih' ulaze na stadion.

Navijači su bacali boce i baklje jedni na druge, a policija je privela dvojicu navijača Atalante koji su bili u alkoholiziranom stanju. Ubrzo je sve smireno i stavljeno pod kontrolu.