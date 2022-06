Čelić 'opleo' po Krofaku: Mom je prijatelju za***ao stan, uništio je sve. Moram naplatiti taj dug

Pantera? To je totalno debilni nadimak, pa samo prezime mu je potpuno bolje od bilo kakvog nadimka. Krofak, znači hrvatski jebač, to je jedina profesija s kojom se treba baviti, započeo je Patrik Čelić (23, 4-1) ususret nadolazećoj šestoj priredbi Fight Nation Championshipa u Karlovcu.

Ugušio je Michaela Realija (28, 3-1) u Zaboku i na najbolji mogući način debitirao u velter kategoriji nakon što je u finalu prve sezone 'Armagedona' u kategoriji do 70 kg izgubio od Marka Bojkovića (21, 3-0).

- Nisam imao borbu godinu i nešto, dizao sam tjelesnu težinu jer mi je lakše u većoj kategoriji. Dosta sam radio s utezima da dobijem masu gdje je potrebno i onda sam krenuo s napretkom u tehnici i mislim da sam to pokazao u Zaboku - objasnio je Patrik pa se osvrnuo na posljednju borbu:

- Talijan je bio iznimno tvrd pa sam se morao apsolutno držati taktike. Išao sam ga izmoriti da spusti ruke, kasnije je otvorio i prednju nogu koju sam načeo s calf kickovima. Sazrio sam kao borac i to odradio pametnije te pobijedio prekidom u trećoj rundi.

Skidanje kilograma više nije bilo toliko zahtjevno, vidio se napredak na kondicijskom dijelu, a sad slijede novi izazovi. I to protiv dobro mu poznatog bivšeg kolege Stanislava Krofaka (34, 9-5).

- Krofak je iskočio, poznajemo se privatno. Uspio je mom prijatelju za**bat cijeli stan u Dubravi, unitšio je apsolutno sve i rekao sam Forgiju da moram naplatiti taj dug. On je pristao, samo moramo raditi catchweight do 81 kg jer ne može skinuti kilograme - poručio je 'The Wolf' pa zaključio:

- Mislim da se on još traži. Jedino ne želi otići na selo jer je izričito rekao na 'Armagedonu' da se tamo neće vratiti, ali ja ću ga vratiti. Još nije odlučio želi li biti manekenka, bauštelac ili profesionalni borac. On je attention whore pa mu stalno treba hypea, ali pokazat ću mu gdje mu je mjesto. Upropastit ću mu karijeru manekena pa mu jedino ostaje bauštela ili snimanje pornića s Mandarinom.

Njihov je meč na rasporedu u petak, 17. lipnja u Karlovcu, a sve ćete moći pratiti putem YouTube kanal 24sata, pretplatom na '24sataPLUS+' sadržaj i putem FNC.tv platforme.

Najčitaniji članci