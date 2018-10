Čerček: Ma jedva čekam da me netko skine i zabije na proljeće

Ne sjećam se kad je Dinamo odigrao tako dobro utakmicu, pogotovo u gostima u Europi, rekao nam je Branko Gračanin, član legendarne generacije Dinama koja je osvojila Kup velesajamskih gradova 1967.

Polivalentan branič, koji je primarno bio lijevi bek, pobjedu “modrih” u Bruxellesu gledao je kod Rude Belina. On i Krasnodar Rora posjetili su bivšeg suigrača, koji se bori s bolešću.

- Velike su šanse da Dinamo prezimi u Europi jer je momčad u usponu. Siguran sam da će proći dalje, kladio bih se na to - rekao je Gračanin, koji je više od 20 godina živio u Belgiji.

- Tko me se najviše dojmio? Uvijek imamo nekog favorita, ali ne bih nikoga izdvajao. Mislim da to ne bi bilo OK. Ali glupost koju je napravio stoper Theophile tri sekunde prije kraja, pa to je van pameti, nedopustivo za jednog profesionalca. Oni savršeno moraju znati što donosi takvo isključenje, crveni karton i onda ga nema - kaže Gračanin, koji je pohvalio trenera:

- Bjelica napreduje baš u svemu. Nije najbolje startao u sezonu, kad se sjetim Rudeša, zabili smo pred kraj za izjednačenje... To je bilo zabrinjavajuće. Ali iz dana u dan on je napredovao i momčad u skladu s tim. To je za svaku pohvalu.

Zadovoljstvo viđenim iskazao je i Fahrudin Dautbegović Faćo, nekadašnji golman “modrih”.

- Dinamo je iskoristio svaku Anderlechtovu pogrešku, obrana mu je visjela k’o luster. Trebalo je biti i tri, četiri razlike - rekao je Faćo i dodao:

- Sad je veselje i euforija, ali bit će još tu muke. Ipak treba biti među prva dva u skupini, a svatko svakoga može pobijediti. Dobro bi došle pobjede da se igra nokaut-sustavom.

Tri su kandidata sada za prolazak, a kada bi u Trnavi dobili utakmicu vjerojatno bi bili prvi.

- Livaković je bio solidan. Oršić je oduševljavao prodorima. Izvanredni su bili. Bosanska veza? Hajrović i Gojak su odlični. Kad je naš bivši igrač Pirić, koji je bio direktor reprezentacije u BiH, napisao deset talenata, za prvog je stavio Gojaka. Igrao je tada za sarajevski Olimpik, čudi me da ranije nije izborio mjesto u prvoj momčadi. Dobro igra i Hajrović. Ali ne smijem ih puno hvaliti što su moji. Šteta samo zbog Theophilea, crveni karton dobio je bezveze.

Marijan Čerček bio je posljednji strijelac Dinama na proljeće u Europi 1970., u porazu protiv Schalkea 3-1.

- Želim im da prezime, da dođu u proljetni dio i da me napokon netko skine s tog mjesta. Svi moji prijatelji pitaju me: "Pa dokad buš ti zadnji strijelac Dinama u Europi na proljeće?". Ja mislim da će to biti sad. Mislim da je ova sezona ta - kaže Čerček i dodaje:

- Svaka čast Bjelici. U kratko vrijeme sve je pokrenuo. Nisam ni sumnjao da će nešto napraviti. Ali još ga nije završio, još ima puno toga doraditi, ali vjerujem da će uspjeti i da će momčad igrati puno bolje nego sada.