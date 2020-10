Červar: Pa po čemu je kultura četiri puta uspješnija od sporta?

Mi vjerojatno ni sami ne tražimo dovoljno za sport, ne tražimo povećanje broja sati tjelesnog odgoja, a i tu se djeci razvija mozak. Nemam ništa protiv kulture, ali zašto je omjer ulaganja jedan naprema četiri?

<p><strong>Lino Červar</strong> (70) vratio se u PPD Zagreb, hrvatski rukometni izbornik preuzeo je funkciju savjetnika za sportska pitanja. Zagrebaši bi njegovim povratkom u klub trebali dobiti veliko pojačanje u stručnom pogledu, a Červar će se osim seniora, baviti i pitanjima mlađih kategorija. </p><p>- Korona virus je najviše pogodio dvoranske sportove, rukomet i košarku. I nama je sada najvažniji zadatak održati klubove. Zagreb je perjanica hrvatskog rukometa, lani je to bio jedini klub koji je na državnom prvenstvu imao sve kategorije. Mi što prije u rukometu moramo oživjeti Metković, Split, Osijek, Rijeku..., imati više klubova poput Zagreba ili Nexea - rekao je Lino Červar, pa dodao:</p><p>- Nedavno sam napisao 23 razloga zbog kojih treba ulagati, ali i država davati novce u sport. To nisu samo pretilost i vježbanje, ali mi vjerojatno ni sami ne tražimo dovoljno. Ne tražimo povećanje broja sati na tjelesnom odgoju, a kroz to se također razvija mozak. Pa bez razvoja sporta nastaje kriza nacije. Mi u rukometu ne tražimo da igrač nešto uči napamet, već da on to razumije. </p><p>Hrvatskog izbornika jako smetaju premala ulaganja u sport...</p><p>- Evo, recite mi, zašto je odnos ulaganja u sport i kulturu 1:4? Stvarno nemam ništa protiv kulture, dapače. Ali, zašto je to jedan naprema četiri? Sport je važan u odgoju djece, pa treneri su praktički njima drugi roditelji. Mi smo prema ulaganju u kulturu u vrhu Europske unije s Mađarskom, a po pitanju sporta na samom začelju! Ne znam i ne razumijem čemu takva razlika, sport je dio obrazovanja i kulture. Volio bih kada bi mi to netko pojasnio, naše društvo je netolerantno, ali sport spaja. Neka mi netko objasni zašto je netko, u ovom slučaju kultura, četiri puta bolja od sporta?</p><p>A čime će se Červar najviše baviti na novoj, savjetničkoj funkciji?</p><p>- Dugo sam bio u ovdje, svjestan sam da bez dobrog PPD Zagreba, neće biti niti dobre reprezentacije. Ne želim nikoga rušiti, već prenositi znanje i iskustvo na trenere, organizirati radi mlađih skupina. I da napravimo neki svoj hrvatski model. Mi moramo ulagati u igrače i trenere, ne smije nam biti cilj pod svaku cijenu parirati nekom s godišnjim budžetom od 20 milijuna eura - završio je Červar.</p><p>Zagrebaši ove sezone ne igraju u skladu s očekivanjima, poslije četiri kola Lige prvaka na svom kontu nemaju niti jedan bod, a u srijedu dočekuju (20.45) Celje.</p><p>- Nije bilo puno vremena, ali naziru se konture onoga što želimo. Celje se kod nas jako podcjenjuje s čime se nikako ne slažem. Da, nemaju skup kadar, ali igraju jako tečno u napadu, uigrani su kao kolektiv. Lopta im ide dobro, Leban i Šarac kvalitetno surađuju s pivotom. Stanje u momčadi? Na gol se vraća Ašanin, a vidjet ćemo još kakvo je stanje s ozljedom Vuglača - dodao je trener PPD Zagreba <strong>Vlado Šola</strong>. </p>