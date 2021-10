Odmah nakon šoka, ali ovaj put dosta neugodnog, protiv Ukrajine u Rijeci krenule su prema Prelogu, ondje pokušale prespavati, sabrati se, pa nastavile prema Zlinu. Pjesme na putu nije bilo jer Ukrajina je uhvatila naše kraljice šoka na krivoj nozi i značajno im, već u prvoj utakmici, otežala put prema Europskom prvenstvu dogodine. Sve se može okrenuti već u nedjelju u Češkoj (17:20, HRT 2), izbrišu li pobjedom tu lošu riječku epizodu.

- Rekla bih da smo mi pobijedile same sebe protiv Ukrajine. Odmah smo se okrenule Češkoj, odradili sastanak, pogledali video. To je ekipa koja ima glavu i red i moramo biti bolji i u obrani i u napadu da ne bude još većih problema nego u četvrtak - kaže naša kapetanica Katarina Ježić.

- Mislim da je i dalje sve u našim rukama, posložimo li igru i glave kao u Danskoj i odigramo naš rukomet, rezultat bi trebao ići u našu korist.

Čehinje su u Danskoj ispale u skupini, ali u egal utakmicama i s Rusijom i Švedskom i Španjolskom. Pomlađena Francuska u četvrtak ih je ostavila na -16 (38-22), no to je bilo i prošlo. Prva je zvijezda i šuterica Marketa Jerabkova iz prvaka Europe Vipersa, zajedno s Janom Knedlikovom, ali i našom Anom Debelić, Veronika Mala iz Bietigheima prva je u kontri, dok Kordovska, iako joj je tek 23, sve to drži pod kontrolom. Ozbiljna ekipa.

- Kvalitetom su slične nama, imaju veliki broj igračica koje igraju u europskim klubovima i po dvije za svaku poziciju. Francuska ih je razbila obranom i kontrama, a mi moramo biti maksimalno agresivni u obrani, vraćati se brzo te puno se kretati u napadu - kaže izbornik Nenad Šoštarić.

- Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo, ova utakmica od ogromne je važnosti jer pobjeda nas opet dovodi u win-win situaciju i realnu mogućnost da odemo na Euro.