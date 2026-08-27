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Češki par do titule na US Openu: bogatiji za čak milijun dolara

Piše HINA,
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Češki par do titule na US Openu: bogatiji za čak milijun dolara
Foto: Brendan McDermid
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U finalu su Karolina Muchova i Jakub Mensik pobijedili Švicarku Belindu Bencic i Talijana Flavija Cobollija rezultatom 6-3, 1-6, 10-6

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Češki par Karolina Muchova i Jakub Mensik pobijedili su u srijedu Švicarku Belindu Bencic i Talijana Flavija Cobollija rezultatom 6-3, 1-6, 10-6 te osvojili naslov u mješovitim parovima na US Openu.

Za Muchovu i Mensika, koji su u polufinalu izbacili Ruse Miru Andrejevu i Andreja Rubljova, ovo je prvi zajednički Grand Slam naslov. 

- Nisam zapravo očekivala da ću večeras stajati ovdje. Došli smo samo kako bismo se zabavili i uživali u igri mješovitih parova, a sada smo ovdje. Znači da smo nešto napravili kako treba - izjavila je Muchova nakon pobjede.

U.S. Open
Foto: Brendan McDermid

Natjecanje mješovitih parova sa 16 ekipa započelo je u utorak, u drugoj godini primjene obnovljenog formata turnira koji uključuje vodeće igrače i igračice pojedinačne konkurencije, a cilj mu je privući više gledatelja u tjednu uoči početka glavnog turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

Taj se turnir održava prije početka natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji, a iako služi više kao zagrijavanje za glavni turnir, nagrada za pobjednički par iznosi milijun američkih dolara. Sustav bodovanja je skraćen pa su za osvajanje seta potrebna samo četiri gema, dok treći set zamjenjuje odlučujući "tie-break" (tzv. *match tie-break*) koji se igra do 10 osvojenih poena.  Među ekipama prepunim zvijezda, Novak Đoković udružio je snage s Arinom Sabalenkom, dok je Carlos Alcaraz nastupio uz Serenu Williams.

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