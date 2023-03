Četiri hrvatske džudašice stigle na Grand Slam turnir u Turskoj

Četiri hrvatske džudašice, među kojima je i dvostruka svjetska prvakinja Barbara Matić, natjecat će se od 31. ožujka do 2. travnja na IJF Grand Slam turniru u Antalyi u Turskoj.

Turnir u Antalyi će ugostiti preko 600 natjecatelja iz 83 države, a osim Matić Hrvatsku će tamo predstavljati i Katarina Krišto (-63kg, JK „Dalmacijacement“), Ivana Maranić (+78, JK „Panda“) i Helena Vuković (+78, JK „Samobor“) obje +78kg.

Matić (JK „Pujanke“ – Split). u Tursku odlazi kao svjetski broj jedan s rekordnih 7077 bodova. U veljači je na IJF Grand Slamu u Parizu 28-godišnja Splićanka završila na petom mjestu da bi se nedugo zatim s IJF Grand Slama u Uzbekistanu vratila sa srebrnom medaljom. Prikupljeni su bitni bodovi za OI u Parizu 2024.

- Mogu reći da sam zadovoljna, eto možda to peto mjesto u Parizu nije bilo kako smo htjeli, ali već sam tada rekla da nisam zadovoljna rezultatom nego prikazanim borbama, tako da sve u svemu - ok. U međuvremenu sam imala prehladu, neke manje ozljede, ali ništa strašno, sve smo to zaliječili. Trenira se, mislim da je sve dobro i da samo tako nastavim bit će sve ok - kazala je Matić.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Ona ima veliko iskustvo na IJF World Judo Tour-u, pa tako i nastupanja u Turskoj. Prvi zabilježen nastup imala je još kao juniorka (U21) 2014. godine na tadašnjem IJF Grand Prix-u koji se održao u Samsunu gdje je upisala pobjedu i poraz. 2017. godine IJF Grand Prix održava se u Antalyji kada Matić osvaja brončanu medalju, da bi 2021. godine kada turnir po prvi puta poprima naziv IJF Grand Slam osvojila srebrnu medalju.

- Turnir kao turnir, radije bih prokomentirala prijave, stvarno je turnir jak, vidi se da je posljednji turnir pred Svjetsko prvenstvo, svi su tu, prva postava Japana je tu. Jedino jedna Nizozemka fali, druga je tu, svi ostali su tu. Mislim da će biti to dobra provjera pred SP, rezultat priželjkujem naravno što bolji, ići ćemo borbu po borbu, ne znamo ždrijeb još, znamo jedino nositelje pa se vodimo po tome - dodala je.

Gledajući prijave u Barbarinoj kategoriji -70kg, zanimalo nas je da li bi nekog htjela izbjeći u ždrijebu.

- Kim Polling (Niz)! - rekla je za kraj kroz smijeh Matić.

