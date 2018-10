'Četnički zapovjednik rekao mi je: Pripremi se na strijeljanje...'

Legendarni hrvatski nogometaš Veldin Karić (44) u razgovoru za Večernji list progovorio je o bogatoj karijeri koja ga je u vrijeme rata u susjednoj Bosni i Hercegovini odvela u sarajevski Željezničar.

- U Sarajevu su mi upali u stan i odveli me u vojarnu Lukavica. S konvojem su me zatim odveli na Pale, gdje su me dočekali četnici. Došla je neka milicija, što ti ga ja znam, stavili su mi lisice na ruke i počeli me maltretirati i provocirati - rekao je Karić i dodao:

- U Armiji BiH tada je na visokom položaju bio Vehbija Karić pa su me četnici krivo povezali s njime misleći da sam njegov špijun. Odveli su me zapovjedniku na Palama koji je rekao da se pripremim na strijeljanje.

Srećom, za to je doznao njegov bivši trener iz Željezničara Nenad Starovlah koji je bio kum Iliji Panteliću, važnom čovjeku u Vojvodini.

- Počelo je nagovaranje da me se pusti, da sam ja reprezentativac Jugoslavije i da me ne diraju. U to su me vrijeme htjeli i Crvena zvezda i Partizan, tako da su na kraju na Palama popustili i rekli: “Ajde može, pustit ćemo te ako netko u roku od sat vremena dođe po tebe”.

I doista, Starovlah i Pantelić ekspresno su organizirali helikopter za ranjenike i njime ga prebacili u Beograd, a potom je otišao za Novi Sad. Imao je samo 19 godina.

