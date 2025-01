Četvorica najboljih u borbi su za 600.000 eura: Englez sigurno u finalu, 'čudo' lovi laskavu titulu

Od 128 najboljih svjetskih pikadista, ostala su samo četvorica. Alexandra's Palace ponovno će biti puna do posljednjeg mjesta, a čak su tri domaća predstavnika u borbi za mjesto u finalu te u lovu na 600.000 eura glavne nagrade. Englesko nizozemski i englesko engleski okršaj za dva mjesta u finalu!

Chris Dobey - Michael van Gerwen

Prvi pred ploču izlaze Chris Dobey (34, PDC 15.) i Michael van Gerwen (35, PDC 3.). Englez je u polufinalu bio vrhunski na izlazima, 'Hollywood' je pogodio sve potrebno u ključnim trenucima i preokrenuo Gerwyna Pricea (39, PDC 10.). Ove sezone igra na jako dobroj razini, čak je tri puta osvojio Players Championship manje turnire, a pokazao je da može odigrati na razini svjetskog prvaka, samo što to nije radio u kontinuitetu.

Foto: Andrew Boyers

S druge strane Green Machine, nizozemski pikadist koji godinama slovi za sinonim za pikado, a kao i na svako Svjetsko prvenstvo stigao je s velikim najavama. Pet je godina od zadnjeg mu naslova svjetskog prvaka, a mnogi iščekuju njegov mogući okršaj s velikom pikado nadom Littlerom. Nitko ga na ovom SP-u nije testirao 'do kraja', a miljenik publike ovaj put igra protiv Engleza pa će vjerojatno čuti i pokoji zvižduk.

Foto: Andrew Boyers

Prema kladionicama je Nizozemac veliki favorit te je na njegovu pobjedu koeficijent 1.45, dok je na pobjedu Dobeyja kvota 3.30.

Stephen Bunting - Luke Littler

Let's go Bunting mental! Ori se to dvoranom u Londonu, kao i stihovi pjesme Titanium s kojom pred ploču izlazi Stephen Bunting (39, PDC 8.), autsajder u ovom polufinalu. Čovjek koji je igrao s najlakšim strelicama na Touru od 12 grama prešao je na one od 18 grama i ta se tranzicija pokazala uspješnom. Stoji desno pokraj ochea (op.a. podignute platforme ispred ploče) za igru jer se tako naviknuo pošto mu je otac tako montirao ploču na zid kao djetetu, a i smetala su mu ulazna vrata u sobu pa kako se stalno ne bi trebao micati, pronašao je poziciju s koje igra i danas.

Foto: Andrew Boyers

Doduše, malo ga je 'pomazio' i raspored na ovome natjecanju, a sad će igrač koji po mnogima izgleda kao lik iz crtića imati ogromni ispit s kojim ima omjer 1-1. A taj će ispit biti nevjerojatni Luke Littler (17, PDC 4.) koji je u debitantskim nastupima osvojio Premier ligu, World Series Finals i Grand Slam, nevjerojatan uspjeh za nekoga u tim godinama. 'Mašina' za 180-ke igra s takvom lakoćom, a prije turnira slovio je za prvog favorita prvenstva.

Foto: Andrew Boyers

Koeficijent na pobjedu Littlera je 1.15, dok je na pobjedu Buntinga 4.80. Prvi meč je na rasporedu od 20 sati i 10 minuta, a ovaj meč je na rasporedu nakon njih, otprilike oko 22 sata i 30 minuta. Prijenos je na Sportskoj televiziji.