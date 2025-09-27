Obavijesti

HVALA, 'BILI'

Četvrtoligaš dobio poklon od Hajduka nakon Kupa, evo što

Piše Boris Trifunović,
Četvrtoligaš dobio poklon od Hajduka nakon Kupa, evo što
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igra Splićana bila je daleko od idealne, no na koncu nije bilo iznenađenja i Hajduk je slavio. Bilo ga je izvan terena, NK Koprivnica pohvalila se poklonom koji je dobila

Nogometaši Hajduka su uz dosta problema izbacili Koprivnicu i plasirali se u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Splićani su se mučili s igračem više, no na koncu su uspjeli slomiti tvrde Koprivničane i slaviti 4-1. Marko Livaja zabio je nakon mjesec dana postigavši dva gola, po jedan su dali Almena i Melnjak.

Na koncu iznenađenja nije bilo, ali igra je bila daleko od idealne i trener Gonzalo Garcia ima pune ruke posla. Ipak, bilo ga je van nogometnih travnjaka jer je Koprivnica od Hajduka dobila prigodan poklon.

- HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti. Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone - objavila je NK Koprivnica na Facebooku.

