Igra Splićana bila je daleko od idealne, no na koncu nije bilo iznenađenja i Hajduk je slavio. Bilo ga je izvan terena, NK Koprivnica pohvalila se poklonom koji je dobila
Četvrtoligaš dobio poklon od Hajduka nakon Kupa, evo što
Nogometaši Hajduka su uz dosta problema izbacili Koprivnicu i plasirali se u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Splićani su se mučili s igračem više, no na koncu su uspjeli slomiti tvrde Koprivničane i slaviti 4-1. Marko Livaja zabio je nakon mjesec dana postigavši dva gola, po jedan su dali Almena i Melnjak.
Na koncu iznenađenja nije bilo, ali igra je bila daleko od idealne i trener Gonzalo Garcia ima pune ruke posla. Ipak, bilo ga je van nogometnih travnjaka jer je Koprivnica od Hajduka dobila prigodan poklon.
- HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti. Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone - objavila je NK Koprivnica na Facebooku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+