Četvrtoligaš dobio poklon od Hajduka nakon Kupa, evo što

Nogometaši Hajduka su uz dosta problema izbacili Koprivnicu i plasirali se u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Splićani su se mučili s igračem više, no na koncu su uspjeli slomiti tvrde Koprivničane i slaviti 4-1. Marko Livaja zabio je nakon mjesec dana postigavši dva gola, po jedan su dali Almena i Melnjak.

Na koncu iznenađenja nije bilo, ali igra je bila daleko od idealne i trener Gonzalo Garcia ima pune ruke posla. Ipak, bilo ga je van nogometnih travnjaka jer je Koprivnica od Hajduka dobila prigodan poklon.

- HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti. Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone - objavila je NK Koprivnica na Facebooku.