Chelsea će rasističke navijače 'nagraditi' putem u Auschwitz

Chelseajevi navijači, osim po huliganizmu, poznati su i što u svojim redovima imaju radikalnu rasističku skupinu. Tako su 2017. godine četiri, ako ih tako možemo nazvati, navijača, kažnjena zatvorskom kaznom nakon što su u podzemnoj željeznici rasistički vrijeđali tamnoputog Francuza.

Bilo je to uoči utakmice PSG - Chelsea kad tamnoputom putniku nisu dozvolili da uđe u metro. Chelseajevi rasisti stali su na vrata i zabranili mu ulazak. Uz to, pjevali su " We're racist, we're racist, and that's the way we like it". Odnosno, "mi smo rasisti i to nam se sviđa". I upravo tu pokazali svu besmislenost takvog ponašanja. Jer, uzmimo za primjer, što da je pred vratima metroa bio Didier Drogba, tamnooputi igrač i legenda Chelseaja? Bi li njega pustili u metro? Ili N'Golo Kante, koji je prošle godine proglašen igračem godine i to prema izboru tih istih navijača?

- U prošlosti, preko kamera bismo pronašli rasiste među navijačima i izdvojili ih. Potom bismo ih kaznili trogodišnjom zabranom dolaska na utakmice, no nije donijelo neke pomake. Teško je reagirati kada skupina od 50 ili 100 ljudi rasistički vrijeđa nekoga, njih je teško izvući, no kada primjetimo da to radi pojedinac, onda možemo reagirati. Sad bismo im dali izbor: Ili kazna zabrana dolaska na utakmice ili razgovor s našim djelatnicima koji bi im objasnili kako poštivati ljude - rekao je predsjednik Chelseaja Bruce Buck.

No, razgovor bi bio samo početni stadij edukacije o poštovanju svih rasa i vjera. Sljedeći korak bio bi odlazak u zloglasni i najveći nacistički logor u Drugom svjetskom ratu - Auschwitz. Od otvorenja, 14. lipnja 1940. pa do oslobođenja logora od strane Crvene armije 27. siječnja 1945. u tom je logoru pobijeno oko 1,100.000 ljudi. Većina ubijenih stradala je već prvi dan po dolasku u logor, dok su preostali isčekivali smrt od gladi, iscrpljenosti i robovskog rada. Među žrtvama 90% su bili Židovi, a zatim Poljaci, Romi, sovjetski ratni zarobljenici, homoseksualci i pripadnici drugih narodnosti i religijskih skupina.

Začetnik te akcije je Roman Abramovič, vlasnik Chelseaja, koji je židovskog podrijetla. On je iskoristio svoje židovsko podrijetlo kako bi dobio i izraelsko državljanstvo.

- Ako samo kaznite ljude, nećete nikad promijeniti njihov način razmišljanja. Ovakav način omogućuje im da shvate da to što rade nije u redu, da vide iz prve ruke strahote nacista. Vjerujemo da bi se promijenili - kaže predsjednik Chelseaja.