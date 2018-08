Chelsea ga predstavio, Mateo se opet smije: Presretan sam!

Nevjerojatan je osjećaj biti ovdje, dat ću sve od sebe za ovaj klub, rekao je Mateo Kovačić na predstavljanju u Chelseaju.

Njegov široki osmijeh otkriva koliko mu je laknulo što su mu Real Madrid, ali i Chelsea ispunili želju u potrazi za minutažom. U londonski klub je došao na jednogodišnju posudbu i pod trenerom Maurizijom Sarrijem tražit će upravo ono što mu je nedostajalo posljednjih godina u Realu, mjesto u prvih 11.

All confirmed! 📝@Mateo_Kova23 is a Blue for the season ahead! #WelcomeKovacichttps://t.co/Nqxf6cxxuN