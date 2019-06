Chelsea gafom potvrdio Kovin transfer iako još nije službeno

Mateo Kovačić bi danas i službeno trebao postati igrač Chelseaja!

Londonskom klubu danas je posljednji dan u kojem može potvrditi kupovinu igrača jer od 1. srpnja na snagu stupa Fifina kazna i zabrana dovođenja novih igrača.

Dogovor Reala i Chelseaja, Matea i agenata već je postignut prije nekoliko dana, no samo se čekalo na službenu potvrdu. Kovačić će prijeći u Chelsea za sumu između 45 i 50 milijuna eura čime će i službeno postati najskuplji hrvatski nogometaš.

A potvrda je i stigla danas - sasvim slučajno. Službena aplikacija Chelseaja greškom je objavila da je Kova već potpisao iako još nema nikakve službene potvrde na klupskoj službenoj stranici.

Lol, it's true. Chelsea app confirmed Kovacic before it was announced 😂 pic.twitter.com/duRw8R8ItJ