Chelsea na klupi ima Hrvata, a nije Kovačić: Mladog je Karla doveo iz Zagreba s 13 godina...

<p>Kepa Arrizabalaga ozlijeđen je, pa je kao prvi golman Chelseaja na utakmici protiv Krasnodara je <strong>Edouard Mendy.</strong> No, kao rezervni na klupi nije <strong>Willy Caballero</strong>, već jest - Hrvat <strong>Karlo Žiger (19).</strong></p><p><strong>Frank Lampard</strong> poveo je na gostovanje u Rusiju u drugom kolu Lige prvaka mladog hrvatskog golmana koji je još s 13 godina dobio poziv engleskog diva. Tada, kao kadet <strong>Zagreba </strong>otišao je u <strong>Interov </strong>kamp, a Talijani su bili malo prespori pa su reagirali Chelseajevi skauti koji su ga doveli u London. Nakon tjedan dana probe Englezi su shvatili kakav dragulj imaju u svojoj svlačionici.</p><p>Treninge omladinskih selekcija pomno je pratio i karizmatični Portugalac <strong>Jose Mourinho </strong>za vrijeme svog stolovanja u tom klubu, a Žiger mu je, kažu, posebno zapeo za oko.</p><p>Mladi Zagrepčanin nije bio tek prolazna akvizicija, u klubu je ostao sve do danas te je čak i kao dvije godine mlađi došao do statusa prvog golmana juniorske momčadi, a sada, evo, i rezervni golman prve momčadi.</p><p>Chelsea ga je, kao i mnoge mlade igrača, poslao na posudbu u engleskog petoligaša <strong>Sutton United </strong>u prvom mjesecu prošle godine smatrajući da je zreo za seniorske domete.</p><p>Velika je perspektiva Hrvatske i na golmanskoj poziciji pa je sada član U-19 reprezentacije za koju je nastupio četiri puta.</p>