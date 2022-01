Brojni zaljubljenici u nogomet s nestrpljenjem su čekali subotnji 'lunch time' kako bi vidjeli međusobni sraz najvećih kandidata za naslov u Premier ligi. Očekivali smo vatromet golova i pregršt sjajnih poteza u utakmici prošlogodišnjih finalista Lige prvaka, no dobili smo još jednu dominaciju Cityja i nemoćni Chelsea koji je ostao bez ispaljenog metka. Bilo je to loše izdanje aktualnog europskog prvaka.

City je na domaćem terenu slavio 1-0 protiv 'plavaca' u 22. kolu Premier lige i napravio ogroman korak prema obrani naslova. Izravnom konkurentu Chelseaju pobjegao je na 13 bodova. I to je velika prednost koju će teško ispustiti Pepova momčad. Istina, Liverpool zaostaje 14 bodova uz dvije utakmice manje i imat će priliku prepoloviti taj zaostatak, ali ni 'redsi' nisu bez greške ove sezone. Prosipali su bodove na 'malim' utakmica dok je City sve uredno rješavao. I upravo zbog toga teško je vjerovati da ih netko može stići.

Nadali smo se golijadi, no od samog početka vidjeli smo da će to biti još jedna šahovska partija između trenerskih genijalaca. Ni Thomas Tuchel ni Pep Guardiola nisu htjeli ući u rizik, vrlo dobro poznaju jedan drugoga pa se u susret ušlo u vrlo slabom ritmu čekajući pogrešku suparničke momčadi.

Uzbuđenja je u prvom dijelu bilo na kapaljku, i jedni i drugi htjeli su dobiti bitku na sredini terena i nametnuti svoju igru. Puno borbe i agresivnosti, ali jako malo pravih prilika. Najbolju šansu u prvom poluvremenu i jedinu vrijednu spomena imao je City. Mateo Kovačić je pogriješio i izgubio loptu na svojoj polovici, Grealish je izbio sam ispred Kepe, pokušao ga prebaciti, ali španjolski golman je sjajno obranio.

U drugom dijelu je Guardiolina momčad prebacila u brzinu više. Lopte su postale brže i okomitije, Rodri i De Bruyne dobili su bitku na sredini terena pored Kovačića i Kantea. I odmah je City uspostavio prevlast u posjedu.

Redale su se šanse, prijetili su De Bruyne, Foden, Sterling, no ništa nije ulazilo. Ipak, utakmicu je odlučila genijalnost sjajnog De Bruynea. Izborio se za loptu na suparničkoj polovici, prošao dvojicu igrača, cimnuo i opalio desnom nogom. Lopta je odsjela u desnom donjem kutu. Kepa je mogao samo promatrati novu magiju belgijskog majstora.

Do kraja susreta je ta pobjeda mogla biti i uvjerljivija, ali Chelsea je spasila nepreciznost domaćih igrača. Aktualni europski prvak opet je razočarao. Imao je tek četiri šuta, od čega jedan u okvir. U sivilo svoje momčadi utopio se i Mateo Kovačić koji nije briljirao. Jedinu priliku vrijednu spomena gosti su imali u 48. minuti kada je Ederson obranio Lukakuov pokušaj. I to je zapravo bilo sve od 'plavaca'. Opet su bili u inferiornom položaju i opet su igrali onoliko koliko su im domaćini dopustili. Tuchel ove sezone jednostavno nema recept za ovakav City. U prvom međusobnom susretu u rujnu prošle godine 'građani' su također bili bolji s 1-0.

City je još jednom pokazao moć i da je u ovome trenutku nedodirljiv u domaćem prvenstvu. Još je 16 utakmica ostalo do kraja, ali sudeći po ovome što smo do sada vidjeli, teško da će to Guardiolina momčad ispustiti.