Chelsea opet troši! Želja im je 120 milijuna € vrijedni Sancho

Chelsea više nema zabranu dovođenja novih igrača, a 'plavci' navodno već rade na dovođenju jednog od najvećih mladih talenata, Jadona Sancha (19).

Protekle sezone najzagrijaniji je za mladog Engleza bio Manchester United, no 'crveni vragovi' ostali su kratki, a čini se kako je prvi favorit za njegovo dovođenje momčad Franka Lamparda, piše Sun.

Borussia Dortmund za Sancha traži nevjerojatnu svotu, a to je odbilo i Liverpool, no Chelsea je navodno spreman dati 120 milijuna eura i više kako bi pokazali da su opet među najvećima! Lampard također želi igrača koji bi popunio rupu nastalu odlaskom Edena Hazarda u Real, a Sancho mu je glavna opcija.

Sancho je rođen 2000. godine, a prošle je sezone dominirao njemačkim prvenstvom te je završio u momčadi sezone zabivši 12 golova i dodavši 14 asistencija. Ove sezone nastavio je briljirati te je zasad zabio devet golova i asistirao devet puta.

Borussia bi Sancha htjela zadržati barem do kraja sezone, no moguće je da Chelsea s njemačkim klubom napravi isti dogovor kao i za Christiana Pulisica prošle godine kada su ga kupili na zimu, a onda posudili Borussiji do kraja sezone.