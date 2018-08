Chelsea postavio rekord, Mateo Kovačić stvorio najviše prilika

Chelsea je s 2-1 pobijedio Newcastle i tako nakon tri odigrana kola ima devet osvojenih bodova. Iako je igra plavaca bila dobra, da dođu do golova pomogla im je i sreća - zabili su iz penala, a pobjedu im je osigurao autogol.

Međutim, pamti se rezultat, ali i statistika, a Chelsea je u nedjelju postavio klupski rekord po broju dodavanja u jednoj premijerligaškoj utakmici. Plavci su susret završili s nevjerojatnih 81 posto posjeda lopte i 15 udaraca prema protivničkim vratima.

Sarrijev stil igre se itekako osjetio i vidio. Plavci su imali nevjerojatnih 913 dodavanja od čega je 838 bilo uspješnih . Za usporedbu, Newcastle je imao samo 200 dodavanja, od toga 182 uspješna. Najviše je to dodavanja Chelseaja otkako Opta bilježi statističke podatke, ali nije i rekord Premier lige jer njega drži Guardiolin City s 1015 dodavanja u travnju ove godine u utakmici sa Swanseajem.

A u Sarrijevoj viziji igre najviše se istaknuo igrač kojeg je povukao sa sobom iz Napolija - Jorginho koji je imao 173 dodavanja (158 uspješna). Samo jedno dodavanje mu je nedostajalo da izjednači prvenstveni rekord Ilkaya Gündogana iz ožujka.

86 - Jorginho completed 86 passes out of a possible 92 in the first half (93.5%), 19 more than the whole Newcastle side combined (67). Circles. pic.twitter.com/3SxjTyVTxE