Chelsea se nada lošem danu Barce, Bayern odrađuje posao

Večeras su na rasporedu posljednji susreti osmine finala Lige prvaka. U Kataloniji će snage odmjeriti Barcelona i Chelsea. U prvoj utakmici Chelsea je pokazao zube, igrali su vrlo dobro, Willian je pogodio dvije stative, no i najmanji prostor je dovoljan jednom od najboljih igrača svih vremena Leu Messiju da zabije i donese mir svojoj momčadi pred uzvrat.

Gol genijalnog Argentinca za 1-1 prvi mu je u povijesti Chelseaju i na svom Nou Campu bez tog pritiska na leđima bit će još opasniji.

Ova utakmica je i veliki ispit za Contea jer ako izgubi, prema najavama s Otoka, Talijanu prijeti otkaz. Ispadanje od Barcelone ujedno bi značilo i da Chelsea ostaje bez ikakvih šansi za trofeje ove sezone.

Kada su kuglice spojile ova dva velikana, odmah su se svi sjetili 2009. godine i famoznog Ovreba. Norveški sudac je katastrofalnim suđenjem doslovno odnio pobjedu Chelseaju te omogućio Barceloni put ka finalu.

Zadnji okršaj ove dvije momčadi su imale 2012. godine kada je Chelsea uspio proći "blaugranu" zahvaljujući fantastičnom Drogbi, koji ih je na kraju i odveo do prvog "klempe". Chelsea može do iznenađenja, no igrat će, smatraju brojni stručnjaci, onoliko koliko im Barcelona dopusti.

Bešiktaš - Bayern München

U drugom susretu večerašnjeg programa, Bešiktaš u Istanbulu dočekuje Bayern München. Ova utakmica je svakako odrađivanje posla za bavarsku momčad (5-0), te tu ne bi trebalo biti previše neizvjesnosti. Dolaskom Juppa Heynckesa Bayern opet igra fantastično pa su i ove sezone definitivno jedni od favorita za osvajanje Lige prvaka. Na krilima "veterana" Robbena i Riberyja zaista mogu daleko...