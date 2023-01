Chelseajevo pojačanje navodno citiralo repera, a sad mu prijeti suspenzija: Koristio je 'n' riječ

Chelsea je dao 70 milijuna eura za ukrajinsko čudo Mihaila Mudrika (21) i 'preoteo' ga Arsenalu, a dva tjedna nakon transfera našao se u središtu skandala, prema pisanju uglednog The Athletica. Navodno je Engleski nogometni savez pokrenuo istragu protiv mladog nogometaša zbog videozapisa objavljenog na TikToku u srpnju 2022. godine.

Navodno se radi o rasizmu, odnosno Mudrik je koristio 'n' riječ ponižavajuću za ljude crne boje kože. U tom je videu u pozadini i pjesma, a Ukrajinac je najvjerojatnije citirao riječi pjesme repera Lil' Babyja.

Foto: PETER CZIBORRA

Spomenuta riječ nije neuobičajena za spomenuti žanr muzike, a treba vidjeti hoće li tamošnji Savez to uzeti u obzir. Spominje se moguća suspenzija, ali to zvuči nekako preoštro. No, tu glavnu riječ ima krovno tijelo engleskog nogometa...

