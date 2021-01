Tampa Bay Buccaneersi i Kansas City Chiefsi zaigrat će 7. veljače u 55. Super Bowlu. Dugo očekivani sudar najvećeg quarterbacka u povijesti NFL lige Toma Bradyja (43) i najskupljeg sportaša na svijetu, 25-godišnjeg Patricka Mahomesa (potpisao desetogodišnji ugovor vrijedan 503 milijuna dolara), već godinu dana intrigira američku sportsku javnost. Dvije najbolje momčadi lige sučelit će se u Tampi, na njihovom Raymond James stadionu.

Zanimljivo, ove dvije momčadi već su se na istom mjestu obračunale ove sezone, Kansas je u 12. kolu slavio 27-24. Tim je dvobojem dominirao Patrick Mahomes s tri touchdowna i 462 bačene yarde, dok je GOAT (Tom Brady) i tada, baš kao u finalu NFC-a, imao velikih problema. Tom Brady tada je također bacio tri touchdowna, ali i dva interceptiona koja su na koncu Buccaneerse koštali pobjede.

No, Super Bowl je druga priča, a bit će ovo deseti Super Bowl u povijesti Toma Bradyja. Naravno, svih devet puta do sada je u najvećem spektaklu godine zaigrao u dresu New England Patriotsa, iza sebe ima čak šest naslova (2001., 2003., 2004., 2014., 2016. i 2018.) prvaka. No, poslije 19 godina u kojima je bio vjeran Patriotsima, Brady je promijenio sredinu, pa sada traži svoju prvu titulu s Buccaneersima.

Tom Brady uživa na Floridi, a Tampa je danas vjerojatno i "najsportskiji" grad u SAD-u. Tampa Bay Lightningi su trenutačni osvajači hokejaškog Stanley Cupa (NHL), dok je bejzbolaška momčad (Tampa Bay Raysi) zapela u finalu World Seriesa (MLB). A "šlag na tortu" jedne nevjerojatno uspješne sezone za cijeli grad bio bi osvajanje Super Bowla. Drugog u povijesti, Buccaneersi jedinu dosadašnju titulu pamte iz 2002. godine.

Tampa Bay Buccaneersi regularni su dio sezone završili s omjerom 11-5, a onda u playoffu nizali pobjede nad Washington Football Teamom (31-23), New Orleans Saintsima (30-20) i Green Bay Packersima (31-26). Tom Brady je u prve dvije utakmice playoffa igrao na "sigurno", mirno predvodio Tampu s četiri bačena TD-a, no protiv Packersa se i njemu zatresla ruka. Pa je uz tri TD dodavanja imao i tri interceptiona što je za quarterbacka takvog kalibra, ali i razinu utakmice ipak - nedopustivo. No, Tampa je stigla do Super Bowla.

Patrick Mahomes je bez dvojbe najbolji quarterback današnjice, njegove u brojke daleko od onih Toma Bradyja, ali posljednje dvije sezone je realno - bolji od svih. Dapače, Mahomes je lani odveo Chiefse do naslova prvaka, postao najmlađi MVP Super Bowla u povijesti, pa i drugi najmlađi quarterback (iza Bena Roethlisbergera) u povijesti koji je osvojio Super Bowl.

Tom Brady je u regularni dio sezone završio s 40 TD dodavanja i 12 interceptiona (4633 bačene yarde), još tri TD probijanjem , dok je Patrick Mahomes imao 38 TD dodavanja, tek šest interceptiona (4740 bačene yarde) i dva TD probijanjima. A u dvije playoff utakmice (pobjede nad Cleveland Brownsima i Bufalo Billsima), Mahomes je imao četiri touchdowna. Imao bi ih vjerojatno i više, ali je dvoboj s Brownsima napustio zbog ozljede.

Patrick Mahomes za mnoge je već sada legitimni nasljednik Toma Bradyja. I vjerojatno jedini QB u ligi koji se barem donekle može, ne bude li ozljeda, približiti "najvećem ikad". A Patrick Mahomes je svakako i najveći izazov na 43-godišnjeg Bradyja koji svima želi dokazati kako još nije za "staro željezo". A za to nema veće pozornice od Super Bowla, kada vam je na suprotnoj strani najbolji QB današnjice.